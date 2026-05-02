'KARANLIK AYDINLIĞA ÇIKACAK'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Cep telefonunun çözümü için daha önce yurtdışı süreci işletilmişti. Şimdi yerli bir ekip kurduk. Eğer cep telefonunu çözersek, soruşturma açısından çok önemli bir evre kaydedeceğimizi düşünüyoruz" açıklaması aylardır kızı Rojin için haykıran baba Nizamettin Kabaiş'i sevindirdi.

Nizamettin Kabaiş, "Bakan beyin açıklamalarından çok memnun kaldık. Açıklamadan sonra soruşturmanın hem Van hem de Diyarbakır ayağı için yeni ekiplerin kurulduğunu öğrendim. Her şeyin araştırılacağını söylediler. Bu bizi çok memnun etti. Çok umutluyuz. İnşallah Allah'ın izniyle her şey açığa çıkacak. Tek isteğim kızımın başına ne geldiyse ortaya çıkarılmasıdır. Bu olayın bir cinayet olduğu açıktır. Rojin sadece benim kızım değil, tüm Türkiye'nin kızıdır. Kızımın tek isteği okumaktı. Karanlıklar aydınlığa çıkacaktır" dedi.