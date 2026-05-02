Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla ebeveyn ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele rehberleri ve farkındalık eğitimleri yaygınlaştıracak.

MEB, okul rehberlik servislerini insan kaynağı ve nitelik açısından güçlendireceğini ve çocukların dijital dünyadaki hareketlerini takip edecek mekanizmalar geliştireceğini açıkladı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul şiddeti olaylarının ardından MEB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve BTK ortak tedbirler alıyor.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının okul güvenliğine ilişkin aldıkları tedbirlerin ardından "şiddetle" mücadele için MEB, Aile, Sağlık bakanlıkları ile BTK dört koldan proje ve saha çalışmalarını "karma reçete" olarak hayata geçiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan, "Yaptığımız çalışmada, çocuklar dijital dünyada yaşadıklarını ve oradaki hareketleri şiddet olarak algılıyor. Artık onların dijital dünyadaki hareketlerini de takip edebilmeli, önlemler almalı ve mekanizmalar geliştirmeliyiz" diye konuştu.

REHBERLİK SERVİSLERİ

Okul rehberlik servislerinin güçlendirileceğini de açıklayan İlhan, "Rehberlik ve psikolojik danışma servislerimizi hem insan kaynağı hem de nitelik anlamında güçlendirmek niyetindeyiz. Çocuğa dokunabilecek bütün öğretmenlerimizi, aileleri de işin içine dâhil ederek bu planlamaları yapmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanı Emre Ertekin ise ebeveynlere ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele rehberleri hazırladıklarını dile getirerek "Çocukların yaşam becerilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik farkındalık eğitim programları ve rehberleri kullanarak eğitimleri yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yöntem de 81 ilde yapılandırılmış olan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri olacak" diye konuştu.

Aile rehberliği merkezlerini de güçlendirmeyi planladıklarını söyleyen Ertekin, bu şekilde ailelere rehberlik rehberlik hizmeti sağlanacağını belirtti.