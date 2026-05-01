Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eskişehir'de toplam değeri 500 milyon dolar olan 3 yeni yatırımın müjdesini verdi ve sadece tek tesiste 300 yeni istihdam sağlanacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Eskişehir'de bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada çalışan işçilerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, ayrıca sahada incelemeler de gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar'a ziyaretinde Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve diğer ilgililer eşlik etti.