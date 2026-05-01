CHP'li belediyelerde çalışanlar maaş, sosyal hak ve hak ediş ödemelerinin yapılmaması nedeniyle grev ve iş bırakma eylemleri yapıyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Mayıs kutlamalarında bir vatandaş tarafından 'işçi sınıfına ihanet' sözleriyle protesto edildi.

Yolsuzluk iddiaları, hizmet aksaklıkları ve çalışanların maaş ile hak ediş ödemelerine ilişkin krizlerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde 1 Mayıs'ta dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Uzun süredir grevler ve hizmet durdurma eylemleriyle karşı karşıya kalan belediyelerde işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle meydanlara inerken, bazı CHP'li belediye başkanlarının 1 Mayıs kutlamalarına katılması tepki çekti.

CHP'li belediyelerde yaşanan ödeme krizleri ve hizmet aksaklıkları nedeniyle işçiler birçok noktada iş bırakma ve hizmet durdurma eylemleri yaparken, 1 Mayıs alanlarında CHP'li isimlere yönelik tepkiler de dikkat çekti.

Çalışanlarının maaş, sosyal hak ve hak ediş ödemeleri konusunda kriz yaşayan CHP'li belediyeler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde "işçilerle dayanışma" mesajı vermeye çalıştı. Ancak belediye çalışanlarının uzun süredir grevlerle seslerini duyurmaya çalışması, meydanlardaki görüntüyü tartışmalı hale getirdi.

CEMİL TUGAY'A MEYDANDA TEPKİ

İzmir'de 1 Mayıs kutlamalarına katılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da tepkilerin hedefi oldu. Alanda bulunan bir kişi, CHP'li Tugay'ın kutlamalara katılmasına sert sözlerle karşı çıktı.

Tepki gösteren bir kişi, CHP'li belediye yönetimlerinin işçilerle yaşadığı sorunlara dikkat çekerek Tugay'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sizin burada olmanız işçi sınıfına ihanettir"

Aynı kişi tepkisini sürdürerek şu sözleri kullandı:

"İşçi tarihi sınıfına ihanet olur açıkça söyleyeyim ben buradan bırakmayacağım açıkça hayır bırakın bırakın ya saygısız yapmasın işçi sınıfına ihanet olur işçi sınıfı tarihine ihanet olur bak ben sana söyleim"

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan gerilim kameralara da yansıdı. Çevredeki eylemciler, Cemil Tugay'a tepki gösteren vatandaşı sakinleştirmeye çalışırken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

MEYDANDA SERT MESAJ: ÖNCE İŞÇİNİN HAKKI

Yaşanan tepki, CHP'li belediyelerde büyüyen emek krizini bir kez daha görünür kıldı. Maaşlarını, sosyal haklarını ve hak edişlerini alamadığını belirten çalışanlar hizmet durdurma eylemlerine yönelirken, 1 Mayıs'ta ortaya çıkan görüntü "işçinin yanında olma" iddiası ile belediye çalışanlarının yaşadığı mağduriyet arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.