Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koltuğuna oturan Ali Fidan, düzenlenen törenle görevine başladı.
Nevşehir Valiliği'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Fidan, görevi Mahmut Demirtaş'tan devraldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından bir mesaj yayımlayan Fidan, bugün yeni görevine başlaması dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye saygı ve şükranlarını sundu.
Türk Polis Teşkilatının, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin fedakarlıkları ile milletin duasıyla güç bulan, köklü mazisi, sarsılmaz vazife şuuru ve millete hizmet anlayışıyla devletin kudretini ve milletin güvenini temsil ettiğini vurgulayan Fidan, teşkilatın kıymetli mensuplarıyla görev yapacak olmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.
Fidan, mesajında şunları kaydetti:
"Devraldığımız hizmet bayrağını, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarımızla birlikte, güçlü bir irade ve heyecanla daha ileriye taşımak için Sayın Bakanımızın riyasetinde azim ve kararlılıkla çalışacağız.
Bu sorumluluk bilinciyle adalete ve hukuka bağlılığı esas alan bir güvenlik anlayışıyla ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamını daha güçlü, daha görünür ve daha kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz olacaktır.
Terör örgütleri, organize suç örgütleri, siber suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, kesintisiz ve tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz.
Güvenlik birimlerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve koordinasyonla, teknolojik kapasitemizi, saha tecrübemizi ve analiz kabiliyetimizi daha ileri seviyeye taşıyacak, şehirlerimizin huzurunu, vatandaşlarımızın güvenini ve kamu düzenini hedef alan şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve terör örgütlerine karşı kararlı ve etkin mücadelemizi sürdüreceğiz."
"HAKKANİYETLİ VE GÜÇLÜ BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HAREKET EDECEĞİZ"
Teşkilatın asıl gücünün Türkiye'nin dört bir yanında büyük gayret ve fedakarlıkla görev yapan, gerektiğinde canını ortaya koyan mensupları olduğuna işaret eden Fidan, "Bu bilinçle her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarımızın beklentilerini yakından takip edecek, personelimizin sorunlarını kendi sorunumuz, dertlerini kendi derdimiz bilerek çözüm odaklı, hakkaniyetli ve güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Görevi devraldığı Mahmut Demirtaş'a ve görev yapmış genel müdürlere hizmetleri için teşekkür eden Fidan, şehitleri rahmetle andı, kahraman gazilere şükranlarını sundu.
Ali Fidan, görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN KİMDİR?
1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.
1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.
Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yaptı.
2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yaptı.
25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başladı, 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürüttü.
9 Ağustos 2023'te Nevşehir Valisi olarak atanan Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandığı bu tarihe kadar valilik görevini yürüttü.