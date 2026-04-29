Raporda, Humeyni'nin Türkiye'ye geldiği, Bursa'da ikamet edeceği ve onunla ilgili işlerin Bursa Yuva Amirliği tarafından düzenleneceği belirtiliyor.

MİT'in internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' sekmesi altında yayımlanan belge, 11 Kasım 1964 tarihli ve İstanbul Merkez Şefliği'ne gönderilen bir emir yazısını içeriyor.

Belge, Humeyni'nin 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT gözetiminde Türkiye'de kaldığını ve Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla gönderildiğini gösteriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ilişkin 'çok gizli' ibareli bir belgeyi yayımladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ilişkin "çok gizli" ibaresiyle gönderilen bir belgeyi ilk kez yayımladı.

Belge, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin, 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde Türkiye'de ikameti kapsamında Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli emir yazısını içeriyor.

"İRANLI BİR MİSAFİR HAKKINDA"

Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim."

TÜRKİYE'YE SÜRGÜN EDİLDİ

İran'da 1960'lı yıllardan itibaren Şah yönetimine karşı toplumsal muhalefet giderek yükselirken din adamlarına karşı baskı da artmaya başlamıştı. Zira Şah yönetimi toplumsal muhalefetin sebebi olarak din adamlarını görüyordu. Bu isimlerden biri olan Ayetullah Humeyni Kasım 1964'te Türkiye'ye sürgün edildi.