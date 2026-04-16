Megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda yağmur bereketi yaşanıyor. Aylarca süren kuraklık endişesinin ardından gökyüzünden düşen her damla, İstanbul'un can damarı olan barajlara adeta hayat verdi.
YAĞMURUN GETİRDİĞİ BEREKET: 4 AYDA YÜZDE 20'DEN YÜZDE 70'E
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, megakentin su rezervlerindeki toparlanmayı gözler önüne serdi. Kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20 sınırının altına inen, 12 Ocak tarihinde ancak yüzde 22.01 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, son yağışların getirdiği "yağmur bereketi" sayesinde 16 Nisan itibarıyla yüzde 70.36 seviyesine sıçradı.
ZİRVE ÖMERLİ DİP SAZLIDERE
Yağmurların barajlara tesiri bölgesel farklılıklar gösterdi. Anadolu Yakası'nın en büyük su kaynağı Ömerli Barajı yüzde 92.63 doluluk oranıyla zirveye yerleşti.
Elmalı Barajı yüzde 91.87 seviyesiyle Ömerli'yi takip etti.
Avrupa Yakası'nda yer alan Sazlıdere Barajı yüzde 45.79 oranıyla en düşük su miktarına sahip havza olarak kayıtlara geçti.
HAVZALARDA SON DURUM
İSKİ kayıtlarına göre 16 Nisan tarihi itibarıyla megakente su sağlayan diğer barajlardaki doluluk oranları netleşti. Darlık Barajı yüzde 86.64 seviyesine ulaşarak yüksek doluluk oranına sahip havzalar arasında yer aldı.
Alibey Barajı yüzde 67.56, Kazandere Barajı yüzde 61.79, Pabuçdere Barajı yüzde 61.06 oranında su tuttu.
Büyükçekmece Barajı yüzde 56.83, Terkos Barajı yüzde 56.81, Istrancalar yüzde 55.35 seviyesinde ölçüldü.