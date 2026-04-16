Sazlıdere Barajı yüzde 45.79 oranıyla İstanbul'un su kaynaklarında en düşük doluluk seviyesine sahip baraj oldu.

Ömerli Barajı yüzde 92.63 doluluk oranıyla İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda yağmur bereketi yaşanıyor. Aylarca süren kuraklık endişesinin ardından gökyüzünden düşen her damla, İstanbul'un can damarı olan barajlara adeta hayat verdi.

YAĞMURUN GETİRDİĞİ BEREKET: 4 AYDA YÜZDE 20'DEN YÜZDE 70'E

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, megakentin su rezervlerindeki toparlanmayı gözler önüne serdi. Kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20 sınırının altına inen, 12 Ocak tarihinde ancak yüzde 22.01 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, son yağışların getirdiği "yağmur bereketi" sayesinde 16 Nisan itibarıyla yüzde 70.36 seviyesine sıçradı.