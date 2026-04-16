Barajlarda yağmur bereketi: Ömerli yüzde 90’ı aştı | Son 4 ayda görülmedik hareketlilik

Kurak geçen kış aylarının ardından etkili olan yağmurlar, İstanbul barajlarındaki su seviyesini hızla artırdı. Ocak ayında yüzde 22 seviyelerinde olan ortalama doluluk, son yağışların getirdiği bereketle nisan ortası itibarıyla yüzde 70’i geçti.

Barajlarda yağmur bereketi: Ömerli yüzde 90’ı aştı | Son 4 ayda görülmedik hareketlilik
  • İstanbul'un içme suyu barajlarındaki doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 seviyesinden 16 Nisan itibarıyla yüzde 70.36 seviyesine yükseldi.
  • Ömerli Barajı yüzde 92.63 doluluk oranıyla İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Sazlıdere Barajı yüzde 45.79 oranıyla İstanbul'un su kaynaklarında en düşük doluluk seviyesine sahip baraj oldu.
  • Elmalı Barajı yüzde 91.87, Darlık Barajı yüzde 86.64 doluluk oranına ulaştı.
  • Terkos Barajı yüzde 56.81, Büyükçekmece Barajı yüzde 56.83 seviyesinde ölçüldü.

Megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda yağmur bereketi yaşanıyor. Aylarca süren kuraklık endişesinin ardından gökyüzünden düşen her damla, İstanbul'un can damarı olan barajlara adeta hayat verdi.

YAĞMURUN GETİRDİĞİ BEREKET: 4 AYDA YÜZDE 20'DEN YÜZDE 70'E

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, megakentin su rezervlerindeki toparlanmayı gözler önüne serdi. Kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20 sınırının altına inen, 12 Ocak tarihinde ancak yüzde 22.01 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, son yağışların getirdiği "yağmur bereketi" sayesinde 16 Nisan itibarıyla yüzde 70.36 seviyesine sıçradı.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların getirdiği bereketle yüzde 70.36 seviyesine ulaştı. (Fotoğraflar: AA)

ZİRVE ÖMERLİ DİP SAZLIDERE

Yağmurların barajlara tesiri bölgesel farklılıklar gösterdi. Anadolu Yakası'nın en büyük su kaynağı Ömerli Barajı yüzde 92.63 doluluk oranıyla zirveye yerleşti.

Elmalı Barajı yüzde 91.87 seviyesiyle Ömerli'yi takip etti.

Avrupa Yakası'nda yer alan Sazlıdere Barajı yüzde 45.79 oranıyla en düşük su miktarına sahip havza olarak kayıtlara geçti.

İSKİ’nin 16 Nisan verilerine göre Ömerli ve Elmalı barajlarında doluluk yüzde 90’ı aşarken, en düşük seviye Sazlıdere’de kaydedildi.

HAVZALARDA SON DURUM

İSKİ kayıtlarına göre 16 Nisan tarihi itibarıyla megakente su sağlayan diğer barajlardaki doluluk oranları netleşti. Darlık Barajı yüzde 86.64 seviyesine ulaşarak yüksek doluluk oranına sahip havzalar arasında yer aldı.

Alibey Barajı yüzde 67.56, Kazandere Barajı yüzde 61.79, Pabuçdere Barajı yüzde 61.06 oranında su tuttu.

Büyükçekmece Barajı yüzde 56.83, Terkos Barajı yüzde 56.81, Istrancalar yüzde 55.35 seviyesinde ölçüldü.

