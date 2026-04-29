Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı. Gemi trafiği Rusya'dan İzmit'e giden Barbados Adaları bayraklı, "Zephyr Prosper" adlı 274 metrelik tankerin seyir hızının düşmesi nedeniyle kapatılmıştı.

  • Rusya'dan İzmit'e giden Barbados bayraklı Zephyr Prosper tankeri Çanakkale Boğazı'nda Eceabat önlerinde seyir hızı düşmesi yaşadı.
  • Çanakkale Boğazı gemiye römorkör destekli müdahale yapılması nedeniyle çift yönlü transit geçişe kapatıldı.
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-10, Kurtarma-18 ve Kurtarma-20 römorkörleri bölgeye sevk edildi.
  • 274 metrelik tanker römorkörler ve kılavuz kaptan eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.
  • Müdahalenin tamamlanmasının ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı, seyir hızı düşük gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

Rusya'dan İzmit'e giden Barbados Adaları bayraklı, "Zephyr Prosper" adlı 274 metrelik tankerin seyir hızı boğazdaki akıntıyla birlikte Eceabat önlerinde düştü.

3 RÖMORKÖR SEVK EDİLDİ

Gemi kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-10", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler telsiz yardımıyla durum hakkında bilgilendirilirken boğaz, gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit geçişe kapatıldı.

ÇİFT YÖNLÜ YENİDEN AÇILDI

Geminin, römorkörler ve kılavuz kaptan eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülmesinin ardından boğaz transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.

