TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen sosyal konutlara ilişkin örnek daireler tanıtıldı.
İstanbul TOKİ örnek daireler görüntülendi
Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler görüntülendi. TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler tanıtıldı.
Bugüne kadar "50 bin", "100 bin" ve "İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut" gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edilirken 7 milyona yakın dar gelirli güvenli, sağlam ve modern yuvaya kavuştu.
81 ilde dev proje
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.
8 milyonu aşkın rekor başvuru
Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye ise 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.
1 milyon 235 bin 169 başvuru İstanbul'da yapıldı
Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru da 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapıldı. Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.
KURA TAMAMLANDI
İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor. Hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi 25 Nisan'da başladı ve 3 gün sürdü. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.
6 SORUDA İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
1. İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak?
İstanbul'daki 100 bin konutun hak sahiplerinin belirlendiği büyük kura çekimi 25, 26 ve 27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Çekiliş organizasyonu saat 14.00'te başladı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapıldı.
2. Örnek dairelerin tasarımı ve iç özellikleri nasıl?
Başakşehir Kayaşehir'de sergilenen örnek dairelerde sade ve işlevsel bir yaklaşım benimsenmiştir.
Planlama: Alanı ferah göstermek için açık mutfak ve salon birleşimi tercih edilmiştir.
Depolama: Giriş bölümlerinde geniş dolap sistemleri ve derinlik algısını artıran aynalı yüzeyler kullanılmıştır.
Dekorasyon: Nötr renkler ve minimal mobilya tasarımlarıyla modern bir yaşam alanı oluşturulmuştur.
3. Konut tipleri, fiyatları ve ödeme planı nasıldır?
Proje kapsamında sunulan daire seçenekleri ve ödeme koşulları şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Fiyat
|Peşinat (%10)
|Aylık Taksit
|1+1 (55 m²)
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|7.313 TL
|2+1 (65 m²)
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|9.188 TL
|2+1 (80 m²)
|2.950.000 TL
|295.000 TL
|11.063 TL
Tüm konutlar için 240 ay vade imkanı sunulmakta olup taksit ödemeleri sözleşme imzalandıktan sonra başlayacaktır.
4. Kontenjan dağılımı nasıl yapılacak, kimler öncelikli?
Sosyal dengeyi korumak adına başvurularda belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılmıştır:
Gençler ve Emekliler: %20'şer pay.
Engelliler ile Şehit Yakınları ve Gaziler: %5'er pay.
Diğer Başvurular: %50 pay.
5. Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, temellerin atılmasını takip eden en geç 2 yıl içinde teslimatların başlaması hedefleniyor. Bu takvime göre konutların 2027 sonu ile 2028 başı arasında etaplar halinde teslim edilmesi beklenmektedir.
6. "Yarısı Bizden" kampanyası ile sağlanan destek miktarı ne kadar?
Kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında konutunu yenilemek isteyenlere toplam 1 milyon 875 bin TL destek verilmektedir. Bu tutarın dağılımı şöyle:
875 bin TL hibe,
875 bin TL kredi,
125 bin TL tahliye desteği.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA ve TOKİ resmi sitesinden servis edilmiştir.