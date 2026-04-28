7 Nisan'da Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'nunda bulunduğu binanın çevresinde polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Polis ekipleri ile saldırganlar arasında yaşanan çatışmada, 2 emniyet mensubunun yaralanmış, 1 saldırgan ölü, 2 saldırgan ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 18 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı. Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, taburcu olmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.