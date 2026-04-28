CANLI YAYIN
Geri

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda tutuklama

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çevresinde polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Ahmet İmrak, tedavisinin ardından savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Ahmet İmrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi:
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda tutuklama

7 Nisan'da Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'nunda bulunduğu binanın çevresinde polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Polis ekipleri ile saldırganlar arasında yaşanan çatışmada, 2 emniyet mensubunun yaralanmış, 1 saldırgan ölü, 2 saldırgan ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 18 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı. Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, taburcu olmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ankara’da kritik maden zirvesinden uzlaşı çıktı! Eylemler sona erdi
SONRAKİ HABER

Maden zirvesinden uzlaşı çıktı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler