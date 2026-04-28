CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne' yönelik dava Silivri'de görülmeye devam ediyor.

"DÜĞÜNÜ MÜTEAHHİT FİNANSE ETTİ"

Rüşvet sisteminin nasıl işlediğini detaylandıran gizli tanık şunları söyledi: "İhaleler doğrudan temin yoluyla tanıdık firmalara verilerek büyük rant elde ediliyordu. Piyasada herkesin bildiği yöntemle rakamlar şişiriliyor, piyasa değerinin üzerine çıkılıyor veya adet sayıları yüksek gösterilerek usulsüzlük yapılıyordu. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın düğünü, o dönem bir müteahhit tarafından yaptırılmıştır ve Aziz İhsan da bunu belgeleriyle kanıtlamıştır."

"FAHRİ AKSOY İHALE KOMİSYONCUSU"

Fahri Aksoy'un belediyelerdeki ihalelerde "arabulucu" rolü üstlendiğini vurgulayan gizli tanık, Aksoy'un kendisine yakın isimleri ihalelere yönlendirdiğini kaydetti. Tanık, "Aksoy, kendi almadığı ihalelerde bile arabuluculuk yaparak rüşvet çarkını işletmişti" dedi.