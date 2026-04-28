Gizli tanık ifşa etti: CHP'li Alican Abacı'nın düğününü müteahhit yaptı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk ağının yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında, gizli tanık "XYZ49QP" Silivri'deki duruşmada yapılan usulsüzlükleri ifşa etti. Gizli Tanık, Beşiktaş Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın düğününün müteahhit tarafından yapıldığını ifade etti.

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne' yönelik dava Silivri'de görülmeye devam ediyor.

Duruşmaya SEGBİS vasıtasıyla görüntülü bağlanan gizli tanık "XYZ49QP", örgüt lideri olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği bilgilerin, belediyelerdeki "kokuşmuş yapıyı" doğruladığını belirtti.

Dilara Boz ve Alican Abacı. (Fotoğraflar Takvim Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"DÜĞÜNÜ MÜTEAHHİT FİNANSE ETTİ"

Rüşvet sisteminin nasıl işlediğini detaylandıran gizli tanık şunları söyledi: "İhaleler doğrudan temin yoluyla tanıdık firmalara verilerek büyük rant elde ediliyordu. Piyasada herkesin bildiği yöntemle rakamlar şişiriliyor, piyasa değerinin üzerine çıkılıyor veya adet sayıları yüksek gösterilerek usulsüzlük yapılıyordu. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın düğünü, o dönem bir müteahhit tarafından yaptırılmıştır ve Aziz İhsan da bunu belgeleriyle kanıtlamıştır."

"FAHRİ AKSOY İHALE KOMİSYONCUSU"

Fahri Aksoy'un belediyelerdeki ihalelerde "arabulucu" rolü üstlendiğini vurgulayan gizli tanık, Aksoy'un kendisine yakın isimleri ihalelere yönlendirdiğini kaydetti. Tanık, "Aksoy, kendi almadığı ihalelerde bile arabuluculuk yaparak rüşvet çarkını işletmişti" dedi.

Ali Rıza Yılmaz.

Bu arada gizli tanık, belediyeyi yönlendiren ismin Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz olduğunu ifade etti.

Haber: Batuhan Altınbaş

