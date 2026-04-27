Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk etap tamam: 81 ilde 500 bin sosyal yuva için kura çekimi sona erdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura çekimlerinin tamamlandığını açıkladı. Noter onayının ardından sonuçların TOKİ üzerinden ilan edileceğini belirten Kurum, böylece 81 ilde kura sürecinin sona erdiğini ve projede yeni aşamaya geçileceğini duyurdu.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura çekim işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
  • İstanbul kuralarının tamamlanmasıyla birlikte 81 ildeki tüm kura süreçleri sona erdi.
  • Kesinleşen kura sonuçları, noter onayının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
  • Bakan Kurum, kura süreci biten konutların temellerinin hızla atılarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hayata geçirilen 100 bin sosyal konut için kura çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Böylece proje kapsamında 81 ilde yürütülen kura takvimi de resmen sona erdi.

GÖZLER NOTER ONAYINDA

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki kura sürecinin tamamlandığını belirterek sonuçların noter onayının ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini açıkladı.

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz."

81 İLDE KURA SÜRECİ TAMAMLANDI

İstanbul ile birlikte Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projesinde kura sürecinin tüm illerde tamamlandığını vurgulayan Kurum, artık inşaat sürecine geçileceğini belirtti. Proje kapsamında temellerin kısa sürede atılması ve konutların hızlı şekilde teslim edilmesi hedefleniyor.

500 BİN AİLEYE DAHA EV MÜJDESİ

Açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen projeyle yüz binlerce ailenin ev sahibi olacağını belirten Kurum, yeni hedefin 500 bin aileyi daha konut sahibi yapmak olduğunu ifade etti.

TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Vatandaşlar, sonuçları takip etmek için TOKİ'nin duyurularını kontrol edebilecek.

