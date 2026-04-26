Konya Numune Hastanesi'nde görev yapan beyin ve sinir cerrahı kardeşler Alpaslan ve Oğuzhan Eylen, yıllardır aynı ameliyathanede omuz omuza çalışıyor. Meslek hayatına ağabeyinin izinden giderek başlayan Oğuzhan Eylen, zorunlu hizmet sonrası kardeşiyle yeniden bir araya geldi. Birçok ameliyata birlikte giren iki doktor, zorlu vakalarda fikir alışverişi yaparak hastalara umut oluyor.
Dr. Alpaslan Eylen ve Dr. Oğuzhan Eylen, Türkiye'nin en zorlu tıbbi branşlarından biri olan Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde omuz omuza görev yapıyor.
"MEŞAKKATLİ BİR ALAN"
Alpaslan Eylen, "Kardeşimle birlikte çalışmamamız benim için büyük bir şans. Birçok kritik vakaya beraber giriyoruz. Özelikle zorlu ameliyatlar için ortak gün belirleyerek, operasyonları birlikte yürütüyoruz. Hastalarımızda bize güveniyorlar. Kardeşimle çalışmak büyük bir şans" dedi. diyen Oğuzhan Eylen ise "Ağabeyimin burada olması bana güç ve huzur veriyor. Beyin cerrahisi zor ve meşakkatli bir alan" ifadelerini kullandı.
Aileleri de duydukları gururu dile getirirken, kardeşler mesleklerini özveriyle sürdürmeye devam ediyor...