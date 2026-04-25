Shraddha Kapoor, Nora Fatehi ve Orhan Awatramani gibi Bollywood ünlülerinin bu partilerde uyuşturucuya ulaştığı ve lüks hediyelerle sponsorluk yapıldığı iddia ediliyor.

Operasyonlarını Dubai'den yöneten Dola, lojistik hattını ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefliyordu.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Salim Dola'nın yükselişi, Hindistan'ın en büyük suç örgütü lideri Dawood Ibrahim (D-Company) ile olan organik bağına dayanıyor.Geleneksel uyuşturucular yerine sentetik bir madde olan "Miyav Miyav" yani Mephedrone (MD) üzerine yoğunlaşan Dola, Hindistan'da kurduğu gizli laboratuvarlarla üretimi sanayileştirdi. Mart 2024'te Sangli'deki fabrikasına yapılan baskında 256 milyon INR değerinde uyuşturucu bulundu.Uyuşturucu ağı, Güney Afrika ve Meksika kartellerine kadar uzanıyordu. Tesislerde işlenen uyuşturucunun sevkiyat değeri 327 milyon INR civarındaydı.