Bollywood’u zehirleyen Dola’nın Türkiye planı deşifre oldu

Uluslararası uyuşturucu trafiğinin en kritik isimlerinden biri olan ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 61 yaşındaki Salim Dola, İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu sahte BAE pasaportuyla ele geçirilen Dola’nın, Hindistanlı suç örgütü lideri Dawood Ibrahim ile bağlantılı olduğu ve Bollywood yıldızlarına yönelik uyuşturucu ağını yönettiği tespit edildi. Baskın yapılan adreste çok sayıda sahte belge ve nakit para ele geçirilirken, şebekenin Dubai merkezli VIP partiler aracılığıyla küresel bir uyuşturucu trafiğini organize ettiği belirlendi.

  • Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu baronu Salim Dola, İstanbul Beylikdüzü'nde MİT ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
  • 61 yaşındaki Dola, sahte BAE pasaportuyla yakalandı ve evinde yüksek miktarda nakit para ile sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.
  • Dola'nın Hindistan'daki gizli laboratuvarlarında sentetik uyuşturucu Mephedrone ürettiği ve Mart 2024'te Sangli'deki fabrikasına yapılan baskında 256 milyon INR değerinde uyuşturucu bulundu.
  • Dubai'de yakalanan oğlu Taher Dola ve sağ kolu Salim Suhail Sheikh'in ifadelerine göre şebeke, Dubai'deki lüks otellerde VIP partiler organize ediyordu.
  • Shraddha Kapoor, Nora Fatehi ve Orhan Awatramani gibi Bollywood ünlülerinin bu partilerde uyuşturucuya ulaştığı ve lüks hediyelerle sponsorluk yapıldığı iddia ediliyor.
Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan uluslararası uyuşturucu trafiğinin kilit ismi Salim Dola, İstanbul'da yakalandı. Dola'nın, Bollywood'daki ünlülere uyuşturucu tedarik ettiği ve VIP partiler organize ettiği öne sürülüyor.

Uluslararası uyuşturucu trafiğinin kilit ismi olan ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan "mephedrone baronu" 61 yaşındaki Salim Dola, İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi. İstanbul Beylikdüzü'nde üzerinde sahte bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pasaportuyla yakalanan Dola'nın evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para ve sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.
Operasyonlarını Dubai’den yöneten Dola, lojistik hattını ise Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlamayı hedefliyordu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Salim Dola'nın yükselişi, Hindistan'ın en büyük suç örgütü lideri Dawood Ibrahim (D-Company) ile olan organik bağına dayanıyor.

Geleneksel uyuşturucular yerine sentetik bir madde olan "Miyav Miyav" yani Mephedrone (MD) üzerine yoğunlaşan Dola, Hindistan'da kurduğu gizli laboratuvarlarla üretimi sanayileştirdi. Mart 2024'te Sangli'deki fabrikasına yapılan baskında 256 milyon INR değerinde uyuşturucu bulundu.
Uyuşturucu ağı, Güney Afrika ve Meksika kartellerine kadar uzanıyordu. Tesislerde işlenen uyuşturucunun sevkiyat değeri 327 milyon INR civarındaydı.
Dola'nın Dubai'de yakalanan oğlu Taher Dola ve sağ kolu Salim Suhail Sheikh (Lavish), şebekenin Bollywood starlarıyla olan kirli ilişkilerini deşifre etti. İfadelere göre şebeke, Dubai'deki ultra lüks otellerde "VIP MD Partileri" organize ediyordu.
Aralarında Shraddha Kapoor, Nora Fatehi ve sosyal medya fenomeni Orry (Orhan Awatramani) gibi isimlerin de bulunduğu ünlülerin, partilerde yüksek saflıktaki uyuşturucu maddelere kolayca ulaştığı iddia ediliyor.
Şebekenin ünlü isimlere olan yakınlığı sadece satışla değildi. "Sponsorluk" adı altında kurulan ağda, ünlü isimler lüks araç tahsisleri, pahalı saat hediyeleri ve yurt dışı tatil masrafları ile diğer kişilerin partiye katılması özendiriliyordu.
