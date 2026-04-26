Modi, şiddetin demokraside yeri olmadığının ve kesin bir dille kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, söz konusu saldırıyı "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Saldırıdan dolayı "derin şok" yaşadığına işaret eden Şerif, Trump ve diğer katılımcıların güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, söz konusu olayın basının rolünü ve ifade özgürlüğünü teyit etmeyi amaçlayan bir etkinlikte yaşanmasının üzücü olduğunu ve saldırıdan dolayı "derin şok" içinde olduğunu kaydetti.

"Siyasi şiddet, demokrasinin temelini zayıflatan ağır bir tehdittir ve hiçbir koşulda haklı gösterilemez." ifadesine yer veren Lee, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne zarar veren her türlü şiddet ve aşırılığa karşı olduklarını vurguladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de Trump'ın güvende olmasından memnuniyet duyduğunu aktararak, "Şiddet, dünyanın hiçbir yerinde asla hoş görülemez." ifadesini kullandı.