100 binden fazla kullanıcısı olan oyun platformlarına da temsilci açma zorunluluğu getirildi.

15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi kanunlaştı ve sosyal ağlara giriş yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni süresinin 24 haftaya yükseltildiğini ve düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı yayında, özellikle çalışan annelerin uzun süredir beklediği doğum izni sürelerinin artırılması ile çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamayı hedefleyen 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi konuları öne çıktı..

Bakan Göktaş Duyurdu: Doğum İzni 24 Haftaya Yükseldi, Dijital Dünyaya e-Devlet Onayı Geldi!

Çocukların internet ortamındaki zararlı içeriklerden korunması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesi, yayının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. 15 yaşından küçük çocuklara yönelik uygulanacak sosyal medya kısıtlamasının teknik altyapısı ile denetim mekanizmalarının nasıl işleyeceği soruları cevap buluyor. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların detayları kamuoyuna aktarıldı.

Çalışma hayatındaki anneleri desteklemek amacıyla gündeme gelen doğum izni düzenlemesi masaya yatırıldı. Mevcut doğum izni gün sayısının ne kadar artırılacağı ile yeni uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair beklentiler, Bakan Göktaş tarafından değerlendirildi.



Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle...

1 MİLYONU GEÇENE TEMSİLCİLİK ZORUNLU

Dijitalleşme çok hızlı gelişiyor. Çocuklarımızı korumalıyız. Dijitalleşmenin zararlı içeriklerine karşı dikkatli olmalıyız. 15 yaş düzenlemesi kanunlaştı. Platformlara yükümlülükler getirilecek. 1 milyondan fazla takipçisi olan uygulamalara temsilci açma zorunluluğu getirdik.

E-DEVLET YOKSA SOSYAL MEDYA YOK

Sosyal medyaya giriş konusunda yaş doğrulama e-devlet üzerinden yapılacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına da ebeveyn kontrolü getireceğiz.

100 binden fazla oyun kullanıcısı olan oyunlarla ilgili temsilci zorunluluğu getirdik. Sosyal medya ağlarına ebeveyn kontrolü geliyor. Sosyal medyada şiddetten uzak içerikler olacak.

Okul saldırılarının psikolojik etkisi azaltılacak. Riskli olan aileleri önceden tespit edeceğiz.

DOĞURAN ANNEYE 5,5 AY İZİN

Doğum izinlerini 24 haftaya yükselttik. 24 haftayı tamamlanmamış anneler de faydalanabilecek. Halen doğum izninde olan anneler de yayınlanacak. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.