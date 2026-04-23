23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep'te düzenlenen törende dikkat çeken bir protesto yaşandı. Çocuklardan oluşan mehteran takımının sahne aldığı sırada CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki il yönetimi gösteriye sırtını döndü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te yaşanan mehter protestosuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ortaya çıkan görüntülere rağmen olayı reddeden Özel, Ben bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış açıdır; yoksa öyle kimse mehtere sırtını dönmez bizde. ifadelerini kullandı.

Bu sözler kamuoyunda "görüntüler ortadayken inkâr" eleştirilerine neden oldu.