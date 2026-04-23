CHP’nin mehter skandalına Özgür Özel’den “görmedim” yanıtı

Gaziantep’te 23 Nisan törenlerinde çocuk mehteran takımına sırt dönen CHP il yönetimi büyük tepki topladı. Görüntüler gündem olurken CHP lideri Özgür Özel’in olayı “yanlış açı” diyerek reddetmesi tartışmayı daha da alevlendirdi. “Saray kültürü” ve “özenti” çıkışıyla büyüyen kriz, siyasetin çocukların bayramına taşındığı eleştirilerine neden oldu.

  • CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki il yönetimi, 23 Nisan törenlerinde sahne alan çocuk mehteran takımına sırtını dönerek protesto gerçekleştirdi.
  • CHP İl Başkanı Vakkas Acar, protestoyu mehteri 'saray kültürü' olarak niteleyerek çocukların bu kültüre özendirilmesine tepki gösterdiklerini belirtti.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayı 'yanlış anlaşılma' veya 'yanlış açı' olarak nitelendirerek il yönetiminin mehtere sırtını döndüğünü reddetti.
  • Yaşanan olay ve sonrasındaki açıklamalar, kamuoyunda ve AK Parti kanadında tepkilere yol açtı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep'te düzenlenen törende dikkat çeken bir protesto yaşandı. Çocuklardan oluşan mehteran takımının sahne aldığı sırada CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki il yönetimi gösteriye sırtını döndü.

Çocukların sahnedeki performansına yönelik bu tavır, bayramın ruhuna gölge düşürdüğü gerekçesiyle kamuoyunda tepki çekti.

Özel "yanlış açı" dedi, İl Başkanı "protesto"yu üstlendi!

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te yaşanan mehter protestosuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ortaya çıkan görüntülere rağmen olayı reddeden Özel, Ben bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış açıdır; yoksa öyle kimse mehtere sırtını dönmez bizde. ifadelerini kullandı.

Bu sözler kamuoyunda "görüntüler ortadayken inkâr" eleştirilerine neden oldu.

CHPlilerden 23 Nisan gösterilerine gölge düşüren mehter protestosu! AK Partiden esaslı tepki

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te 23 Nisan kutlamaları sırasında sahne alan çocuk mehteran takımı gösteri sunduğu esnada CHP il yönetimi sahneye sırtını dönerek protesto gerçekleştirdi.

CHP İl Başkanı Vakkas Acar, mehteri "saray kültürü" olarak nitelendirirken çocukların bu kültüre "özendirildiğini" savundu ve "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Mehter takımına tepki gösterdik" ifadelerini kullandı.

Acar'ın "özenti" ve "saray kültürü" sözleri tartışmayı büyütürken, olayın ardından AK Parti kanadından da sert tepki geldi. Açıklamalarda CHP'nin tutumu "kendi milletinin değerlerine sırt dönmek" şeklinde eleştirildi.

Okul saldırıları için Meclis harekete geçti: Araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete’de
SONRAKİ HABER

Okul saldırıları için Meclis harekete geçti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler