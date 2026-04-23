23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep'te düzenlenen törende dikkat çeken bir protesto yaşandı. Çocuklardan oluşan mehteran takımının sahne aldığı sırada CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki il yönetimi gösteriye sırtını döndü.
Çocukların sahnedeki performansına yönelik bu tavır, bayramın ruhuna gölge düşürdüğü gerekçesiyle kamuoyunda tepki çekti.Özel "yanlış açı" dedi, İl Başkanı "protesto"yu üstlendi!
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te yaşanan mehter protestosuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Ortaya çıkan görüntülere rağmen olayı reddeden Özel, Ben bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış açıdır; yoksa öyle kimse mehtere sırtını dönmez bizde. ifadelerini kullandı.
Bu sözler kamuoyunda "görüntüler ortadayken inkâr" eleştirilerine neden oldu.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'te 23 Nisan kutlamaları sırasında sahne alan çocuk mehteran takımı gösteri sunduğu esnada CHP il yönetimi sahneye sırtını dönerek protesto gerçekleştirdi.
CHP İl Başkanı Vakkas Acar, mehteri "saray kültürü" olarak nitelendirirken çocukların bu kültüre "özendirildiğini" savundu ve "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Mehter takımına tepki gösterdik" ifadelerini kullandı.
Acar'ın "özenti" ve "saray kültürü" sözleri tartışmayı büyütürken, olayın ardından AK Parti kanadından da sert tepki geldi. Açıklamalarda CHP'nin tutumu "kendi milletinin değerlerine sırt dönmek" şeklinde eleştirildi.