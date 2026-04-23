Terörist devlet İsrail, Gazze'de soykırıma imza attı. Yetmedi Suriye, Yemen, İran ve son olarak Lübnan'a saldırdı. Katiller ordusunun bu yaptıklarını gizlemek için 60 bin kişiden oluşan sosyal medya ordusu kurduğu ortaya çıktı.

Katil İsrail sosyal medyada propaganda ağı kurduklarını itiraf etti. (Fotoğraf AA Arşive aittir.)

İsrailli içerik üreticisi Ella Keinan, "60 bin kişiyi bir araya getirdik. Amacımız sosyal medyada propaganda ağı kurmaktı. Başardık. Söylemlerimiz küresel ölçekte etkili oldu. 'Hamas DEAŞ'tır' söylemini ortaya attım ve Başkan Biden bile bunu kullandı. Sosyal medyadaki İsrail karşıtı içerikleri raporluyoruz. Hemen karşı atağa geçiyoruz. Kısa sürede küresel etki ile aleyhte olanları lehimize çeviriyoruz" dedi.