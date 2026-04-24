Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi ile sahte Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu bulundu.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistan'ın en büyük uyuşturucu baronlarından olduğu belirtilen Salim Dola'nın İstanbul'da olduğu ihbarı üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı.

Kırmızı bültenle aranan Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı. (Haberin fotoğrafı yapay zeka tarafından yapılmıştır.)

HÜCRE EVİNE BASKIN

Şahsın İstanbul'da kaldığı adresi tespit edildi. Uyuşturucu kaçakçısı Dola'nın kaldığı İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir hücre evine baskın yapıldı. Düzenlenen baskında Salim Dola, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın kaldığı adreste yapılan aramalarda 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi (27 bin 787 dolar) ve sahte BAE pasaportu ele geçirildi. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada ve araştırmalarda, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda, söz konusu şahıstan talimat aldık tespit edildi.