Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı Salim Dola İstanbul’da paketlendi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hindistan’ın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak kabul edilen Salim Dola, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Beylikdüzü'nde yakalandı. Hücre evine yapılan baskında yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

  • Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistanlı uyuşturucu baronu Salim Dola, İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.
  • MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği hücre evi baskınında 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
  • Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi ile sahte Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu bulundu.
  • Salim Dola'nın Hindistan'ın Mumbai şehrindeki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilere talimat verdiği tespit edildi.
  • Emniyetteki sorgusu devam eden şüphelinin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği açıklandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistan'ın en büyük uyuşturucu baronlarından olduğu belirtilen Salim Dola'nın İstanbul'da olduğu ihbarı üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı.

Kırmızı bültenle aranan Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı. (Haberin fotoğrafı yapay zeka tarafından yapılmıştır.)

HÜCRE EVİNE BASKIN

Şahsın İstanbul'da kaldığı adresi tespit edildi. Uyuşturucu kaçakçısı Dola'nın kaldığı İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir hücre evine baskın yapıldı. Düzenlenen baskında Salim Dola, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın kaldığı adreste yapılan aramalarda 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi (27 bin 787 dolar) ve sahte BAE pasaportu ele geçirildi. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada ve araştırmalarda, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda, söz konusu şahıstan talimat aldık tespit edildi.

