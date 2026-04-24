"Bu nedenle bölgemizi sürekli çatışma eşiğinde tutan kronik meseleler için kalıcı çözümler üretmek zorundayız. " değerlendirmesinde bulundu.

"Artık sözde donmuş çatışmalar yanılsamasını sürdürme lüksümüz yok." diyen Fidan, çözümsüz bırakılan her krizin bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti.

Uluslararası sistemde eski dengelerin geride kaldığını vurgulayan Fidan, yeni dönemde diplomasi ve stratejik aklın önemine işaret etti.

"TÜRKİYE KRİZLERDE AKTİF ROL OYNUYOR"

Türkiye'nin kriz anlarında devreye giren bir diplomasi geleneğine sahip olduğunu belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekti.

Fidan, "Hayatım boyunca sayısını bilmediğim kadar çok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge içinde veya dışında herhangi bir krizde anlaşmalar sonuçlandırdığını ve çözümlere ulaştığını gördüm." dedi.

"BÖLGESEL SORUNLARA BÖLGESEL ÇÖZÜMLER"

Türkiye'nin arabuluculuk yaklaşımının dayatma değil kolaylaştırıcılık esasına dayandığını belirten Fidan, "Biz sonuçları dayatmaya çalışmıyoruz, tarafların kendi sonuçlarına ulaşabilecekleri koşullar oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, bu yaklaşımın Karadeniz Tahıl Girişimi ve Afrika Boynuzu süreçlerinde somut sonuçlar verdiğini hatırlattı.

"Yani bölgesel sorunlara, bölgesel ülkeler tarafından bölgesel çözümler." değerlendirmesinde bulundu.