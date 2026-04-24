Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'de University of Oxford'da yaptığı konuşmada Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının düzeltilmesini sağladıklarını açıkladı. Fidan, küresel istikrar için bölgesel çözümlerin zorunlu olduğunu vurguladı.
"TALİHSİZ SÖZLERİ DÜZELTTİK"
İngiltere ziyareti kapsamında temaslarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fidan, von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fidan, bu açıklamaların ardından gerekli diplomatik temasların kurulduğunu belirterek, "Von der Leyen'in açıklamaları talihsizdi. Gerekli iletişimler kuruldu. Sanıyorum hallettik, düzelttik." dedi.
Söz konusu ifadelerin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye'nin NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." açıklamasını yapmıştı.
OXFORD'DA "TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKA VİZYONU"
Fidan, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Oxford Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu" başlıklı etkinlikte konuştu.
Küresel sistemde artan krizlerin uluslararası düzeni kırılma noktasına getirdiğini belirten Fidan, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çekti.
"İsrail sisteminin bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimi yerel sınırları aşmış ve artık küresel güvenliğe doğrudan bir tehdit haline gelmiştir." diyen Fidan, "İsrail'in çatışmaları derinleştiren eylemleri tüm bölgeye yöneliktir ve bunun uzantısı olarak tüm dünyayı etkilemektedir." ifadelerini kullandı.
"KRONİK SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM ŞART"
Uluslararası sistemde eski dengelerin geride kaldığını vurgulayan Fidan, yeni dönemde diplomasi ve stratejik aklın önemine işaret etti.
"Artık sözde donmuş çatışmalar yanılsamasını sürdürme lüksümüz yok." diyen Fidan, çözümsüz bırakılan her krizin bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti.
"Bu nedenle bölgemizi sürekli çatışma eşiğinde tutan kronik meseleler için kalıcı çözümler üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE KRİZLERDE AKTİF ROL OYNUYOR"
Türkiye'nin kriz anlarında devreye giren bir diplomasi geleneğine sahip olduğunu belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekti.
Fidan, "Hayatım boyunca sayısını bilmediğim kadar çok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge içinde veya dışında herhangi bir krizde anlaşmalar sonuçlandırdığını ve çözümlere ulaştığını gördüm." dedi.
"BÖLGESEL SORUNLARA BÖLGESEL ÇÖZÜMLER"
Türkiye'nin arabuluculuk yaklaşımının dayatma değil kolaylaştırıcılık esasına dayandığını belirten Fidan, "Biz sonuçları dayatmaya çalışmıyoruz, tarafların kendi sonuçlarına ulaşabilecekleri koşullar oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Fidan, bu yaklaşımın Karadeniz Tahıl Girişimi ve Afrika Boynuzu süreçlerinde somut sonuçlar verdiğini hatırlattı.
"Yani bölgesel sorunlara, bölgesel ülkeler tarafından bölgesel çözümler." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
Fidan, Türkiye ile United Kingdom arasındaki ilişkilerin son 20 yılda hızla geliştiğini belirterek, iki ülke arasında "stratejik ortaklık çerçeve belgesi"nin imzalandığını açıkladı.
Bu adımı "ilişkilerde önemli bir aşama" olarak nitelendiren Fidan, iki ülkenin NATO üyesi ancak AB dışı iki büyük güç olarak birbirini tamamladığını ifade etti.
Ekonomi, savunma sanayii, teknoloji ve ticaret alanlarında iş birliğinin derinleştiğini belirten Fidan, küresel siyasette "orta güçlerin" rolünün arttığını vurguladı.
YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Ziyaret kapsamında İngiliz mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştiren Fidan, ayrıca Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyeleriyle de bir araya geldi.
Görüşmelerde İran'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa güvenliği gibi başlıklar ele alındı.
Fidan, ayrıca Financial Times editörleriyle toplantı yaptıklarını, Chatham House'ta konuşma gerçekleştirdiklerini ve eski İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüklerini aktardı.
İRAN VE HÜRMÜZ MESAJI
İran'la ilgili süreçte taraflarla temasların sürdüğünü belirten Fidan, iki haftalık ateşkesin olumlu ancak yetersiz olduğunu söyledi.
Ateşkesin uzatıldığını hatırlatan Fidan, "Tıkanan bazı başlıklar aşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Hürmüz Boğazı'na ilişkin iki senaryoya dikkat çeken Fidan, anlaşma sağlanması halinde ticaretin süreceğini, aksi durumda alternatif yolların devreye gireceğini ifade etti.
Türkiye'nin bu süreçte taraf gibi görünmeyeceğini vurgulayan Fidan, "Taraf gibi görünmek söz konusu olmayacak." dedi.
Fidan, Türkiye'nin önceliğinin bölgesel istikrar ve ticaret yollarının güvenliği olduğunu belirtti.