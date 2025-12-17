EK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin savcılıkta verdiği ek ifade ortaya çıkmıştı. Adli Tıp'ta yapılan testin pozitif çıkmasının ardından kendi talebiyle yeniden ifade veren Cebeci, satıcı değil kullanıcı olduğunu, kimseye uyuşturucu temin etmediğini savundu.

Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde şunları söyledi:

"Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim.

Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim.

Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.



"SAADETTİN SARAN İLE İLİŞKİMİZ DUYGUSALDI"

2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim"