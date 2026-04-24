Adana Kozan’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve hakkında 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan azılı suçlu C.K., emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yağmadan uyuşturucuya, örgüt üyeliğinden silahla tehdide kadar adeta suç dosyası kabarık olan şahsın, İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Hasan Kaymaz’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Skandalın bir diğer boyutu ise; Kaymaz’ın, kardeşinin suçlarını örtbas etmek için basın mensuplarını WhatsApp grubundan açıkça tehdit ettiği ortaya çıktı.

İYİ Partili başkanın suç makinesi kardeşini örtbas çabası! Basını tehdit etti: Haberini yapmayın
  • Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan C.K. isimli şüpheliyi yakaladı.
  • Yakalanan C.K.'nın, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 26 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
  • C.K.'nın yaralama, örgüte üye olma, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arandığı belirlendi.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • C.K.'nın ağabeyi İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Hasan Kaymaz'ın, gazetecilere kardeşi hakkında haber yapmamaları yönünde tehdit mesajı attığı ortaya çıktı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dün gerçekleştirdiği uygulamada polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir şüpheli, kısa sürede yakalandı.

26 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Yapılan incelemede yakalanan kişinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 26 yıl hapis cezasıyla aranan C.K. olduğu belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin yaralama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, mala zarar verme, yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arandığı ve hakkında toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Skandalın bir diğer boyutu ise WhatsApp'tan yazılan "örtbas" mesajıydı.

İYİ PARTİLİ BAŞKANIN SUÇ MAKİNESİ KARDEŞİNİ ÖRTBAS ÇABASI

Öte yandan, C.K.'nın ağabeyinin İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Hasan Kaymaz olduğu ortaya çıktı.

Başkan Kaymaz'ın, gazetecilerin bulunduğu WhatsApp grubundan kardeşiyle ilgili haber yapılmaması yönünde tehdit mesajı attığı da öğrenildi. Kaymaz'ın gruptan attığı mesajda, "Sayın basın mensupları kardeşim C.K.'nın haberini yapmayın velev ki asılsız haber yapan ve yayan herkesi adlı mercilere şikayet edeceğim bilginiz olsun.

Haber yapılacaksa arabası sıkılarak öldürülmeye teşebbüs haberleri de yapılsın. İş zengin aileler olunca örtbas ediliyorsa habercilik olmaz bilginiz olsun" ifadeleri yer aldı.

