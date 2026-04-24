İYİ PARTİLİ BAŞKANIN SUÇ MAKİNESİ KARDEŞİNİ ÖRTBAS ÇABASI



Öte yandan, C.K.'nın ağabeyinin İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Hasan Kaymaz olduğu ortaya çıktı.

Başkan Kaymaz'ın, gazetecilerin bulunduğu WhatsApp grubundan kardeşiyle ilgili haber yapılmaması yönünde tehdit mesajı attığı da öğrenildi. Kaymaz'ın gruptan attığı mesajda, "Sayın basın mensupları kardeşim C.K.'nın haberini yapmayın velev ki asılsız haber yapan ve yayan herkesi adlı mercilere şikayet edeceğim bilginiz olsun.

Haber yapılacaksa arabası sıkılarak öldürülmeye teşebbüs haberleri de yapılsın. İş zengin aileler olunca örtbas ediliyorsa habercilik olmaz bilginiz olsun" ifadeleri yer aldı.