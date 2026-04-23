Cumhuriyet Halk Partisi ve medyası millete sırt dönmeye devam ediyor. Önceki gün Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki il yönetimi mehteran takımını protesto etti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve ekibi mehteranlara sırt döndü



CHP OSMANLI MEHTERİNE SIRT DÖNDÜ



Osmanlı kültürünü aşağılamaya kalkan Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kronik Osmanlı düşmanlığını görmezden geldi.

Özel "yanlış açı" dedi, İl Başkanı "protesto"yu üstlendi!





ÖZGÜR ÖZEL Mİ YALANCI İL BAŞKANI MI?



Gaziantep İl Başkanı'nın "Mehter takımına tepki gösterdik" söylemine rağmen Özel "Kimse mehtere sırtını dönmez bizde" diyerek skandal örtbas etmeye kalktı.