Cumhuriyet Halk Partisi ve medyası millete sırt dönmeye devam ediyor.
Önceki gün Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki il yönetimi mehteran takımını protesto etti.
CHP OSMANLI MEHTERİNE SIRT DÖNDÜ
Osmanlı kültürünü aşağılamaya kalkan Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.
Özel "yanlış açı" dedi, İl Başkanı "protesto"yu üstlendi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kronik Osmanlı düşmanlığını görmezden geldi.
ÖZGÜR ÖZEL Mİ YALANCI İL BAŞKANI MI?
Gaziantep İl Başkanı'nın "Mehter takımına tepki gösterdik" söylemine rağmen Özel "Kimse mehtere sırtını dönmez bizde" diyerek skandal örtbas etmeye kalktı.
FONDAŞIN ECDAD HAZIMSIZLIĞI
CHP fondaşı SÖZCÜ Gazetesi'nde ise "Sultan II. Abdülhamid Han" hazımsızlığı baş gösterdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı kabulünde kayda geçen bir fotoğrafı kırparak servis eden SÖZCÜ "Bakan makam odasına Abdülhamid tablosu astı" başlığını kullandı.
Tablonun muhalif kanatta eleştirelere yol açtığını yazdı.
FONDAŞIN ALGISI ELİNDE PATLADI
Oysa fotoğrafın orijinal halinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunun da yer aldığı görülüyor.
Böylelikle CHP fondaşının kırpık fotoğrafla giriştiği ucuz algı operasyonu elinde patladı.