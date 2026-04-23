CHP fondaşı SÖZCÜ'nün "Abdülhamid Han" hazımsızlığı! Kırpık fotoğrafla ucuz algı operasyonu

Gaziantep'teki mehter skandalı sonrası CHP'nin kronik Osmanlı düşmanlığı nüksetti. Fondaş Sözcü'yü "Sultan II. Abdülhamid Han" hazımsızlığı tuttu. Sözcü, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi "Odasında sadece Abdülhamid tablosu" algısıyla hedef göstermeye kalktı. Oysa fotoğrafın kırpılmamış orijinal halinde makam odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de portresi yer alıyor. Bu da CHP medyasının ucuz algı operasyonunu çürütüyor.

  • CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, 23 Nisan etkinliklerinde mehter takımını protesto ederek Osmanlı geleneklerini aşağılamaya kalktı.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Mehtere sırt döndüm" diyen il başkanına rağmen "Bizde kimse mehtere sırtını dönmez" dedi.
  • Sözcü Gazetesi ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin makam odasındaki Sultan II. Abdülhamid tablosu üzerinden kırpılmış bir fotoğrafla algı operasyonuna kalktı.
  • Fotoğrafın orijinalinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunun da yer aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve medyası millete sırt dönmeye devam ediyor.

Önceki gün Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki il yönetimi mehteran takımını protesto etti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve ekibi mehteranlara sırt döndü (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

CHP OSMANLI MEHTERİNE SIRT DÖNDÜ

Osmanlı kültürünü aşağılamaya kalkan Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

CHP’nin mehter skandalına Özgür Özel’den görmedim yanıtı


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kronik Osmanlı düşmanlığını görmezden geldi.

Özel "yanlış açı" dedi, İl Başkanı "protesto"yu üstlendi!



ÖZGÜR ÖZEL Mİ YALANCI İL BAŞKANI MI?

Gaziantep İl Başkanı'nın "Mehter takımına tepki gösterdik" söylemine rağmen Özel "Kimse mehtere sırtını dönmez bizde" diyerek skandal örtbas etmeye kalktı.

Sözcü Gazetesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin makam odasındaki Sultan II. Abdülhamid tablosu üzerinden kırpılmış bir fotoğrafla algı operasyonuna kalktı

FONDAŞIN ECDAD HAZIMSIZLIĞI

CHP fondaşı SÖZCÜ Gazetesi'nde ise "Sultan II. Abdülhamid Han" hazımsızlığı baş gösterdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı kabulünde kayda geçen bir fotoğrafı kırparak servis eden SÖZCÜ "Bakan makam odasına Abdülhamid tablosu astı" başlığını kullandı.

Tablonun muhalif kanatta eleştirelere yol açtığını yazdı.

Fotoğrafın orijinalinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunun da yer aldığı ortaya çıktı

FONDAŞIN ALGISI ELİNDE PATLADI

Oysa fotoğrafın orijinal halinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunun da yer aldığı görülüyor.

Böylelikle CHP fondaşının kırpık fotoğrafla giriştiği ucuz algı operasyonu elinde patladı.

