Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni'nin 4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'nin 16 gün boyunca tiyatro severlerle buluşacağını kaydetti.

Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını dile getiren Uraloğlu, trenin güzergâhı hakkında, "Trenimiz, Ankara – Karabük – Zonguldak – Çankırı – Yerköy – Hekimhan – Muş – Tatvan – Van – Palu – Gölbaşı – Pazarcık – İskenderun olmak üzere gidiş‑dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe kat edecek." bilgisini paylaştı.