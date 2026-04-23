CANLI YAYIN
Geri

Raylarda sanat yolculuğu: Tiyatro treni Ankara’dan yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni’nin 4 Mayıs tarihinde Ankara’dan yola çıkacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, trenin 4–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 16 günlük organizasyonlarda 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahneleyeceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni'nin 4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'nin 16 gün boyunca tiyatro severlerle buluşacağını kaydetti.

Tiyatro Treni (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Bakan Uraloğlu, "4–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"4 BİN 160 KİLOMETRELİK BİR MESAFE KAT EDİLECEK"

Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını dile getiren Uraloğlu, trenin güzergâhı hakkında, "Trenimiz, Ankara – Karabük – Zonguldak – Çankırı – Yerköy – Hekimhan – Muş – Tatvan – Van – Palu – Gölbaşı – Pazarcık – İskenderun olmak üzere gidiş‑dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe kat edecek." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu ayrıca, trende 1 dizel lokomotif, 1 jeneratör, 3 yataklı vagon, 1 yemekli vagon, 1 tiyatro vagonu ve 1 yük vagonu bulunacağını da söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

2025 YILINDA 12 MERKEZDE 22 OYUN SERGİLENDİ

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında Ankara Gar'da yapılan törenle ilk seferine başlayan organizasyonun 11 gün sürdüğünü belirterek, "Trenimiz geçen yıl ile 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol kat ederek sanatseverler ile buluştu." açıklamasında bulundu.

Yolcu patladı İBB uyudu: Metrobüste vahim rakamlar... Halk Otobüsleri geri gitti | İflasbüs
SONRAKİ HABER

İstanbul'da iflasbüs!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler