Okullarda "7 basamaklı" güvenlik dönemi: Bakan Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü okul saldırılarının ardından Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarını kapsayan "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli"ni hayata geçirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan yeni model kapsamında; okullarda "Güvenlik Yürütme Kurulları" oluşturulacak, riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek ve emniyetin sanal devriyeleri çocukları dijital tuzaklara karşı koruma altına alacak.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olayların ardından 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli'ni açıkladı.
  • Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, karakol amiri ve sosyal hizmetler uzmanından oluşan Güvenlik Yürütme Kurulu oluşturulacak.
  • Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.
  • Okullarda kolluk kuvvetleriyle koordineli erken uyarı sistemi kurulacak, kameralarla okul çevresi izlenecek ve devriyeler sıklaşacak.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

Okullardaki mevcut güvenlik sistemi tamamen güncellenecek. Risk analizi baştan yapılacak. Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlanacak. Sorunlu öğrenciler düzenli takip edilecek.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık bürokratları tarafından titizlikle hazırlanan yeni modelin detaylarını ilk kez açıkladı.

Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli" ile Türkiye genelindeki tüm okulların güvenlik algoritması sil baştan yazılıyor. Yeni dönemde güvenlik, sadece okul kapısındaki nöbetçiyle değil; emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan "çekirdek bir kadroyla" dijital ve psikolojik bir ağ üzerinden sağlanacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olayların ardından 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli'ni açıkladı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, AA'ya aittir.)

Artık her okulda bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.

Bakanlık bürokratları öncülüğünde hazırlanan yeni okul güvenliği modelinde, risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.

'ERKEN UYARI' SİSTEMİ

Okullarda riskler kolluk kuvvetleri ile paylaşılacak. Eğitim kurumlarında kolluk kuvvetleri tarafından fiziki önlemler artırılacak.

Okullarda idareciler ve rehberlik öğretmenleri ile en yakın karakol arasından risklere hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemi entegre edilerek kameralar ile okul çevresi izlenecek.

Okul çevrelerinde devriyeler sıklaşacak.

Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile koordineli bir ağ da yer alacak.

Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından düzenli olarak değerlendirmeye alınacak.

Veri paylaşımı ile "sessiz tehlikeler" önceden tespit edilecek.

OKULLARA 7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

1) RİSK VE TEHDİT ANALİZLERİ YENİLENECEK

Birincisi, okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.

2) FİZİKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.

3) ERKEN UYARI İLE OLASI RİSKLERE HIZLI MÜDAHALE

Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecek.

4) TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ DEVREDE

Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

5) RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SİBER TAKİP

Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

6) BAKANLIKLAR KOORDİNE ÇALIŞACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

7) ACİL DURUMLAR İÇİN EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Okullarda bu yönde eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.

Haber: Abdurrahman Şimşek ve Halit Turan

