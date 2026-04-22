Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olayların ardından 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli'ni açıkladı.

Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, karakol amiri ve sosyal hizmetler uzmanından oluşan Güvenlik Yürütme Kurulu oluşturulacak.

Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

Okullarda kolluk kuvvetleriyle koordineli erken uyarı sistemi kurulacak, kameralarla okul çevresi izlenecek ve devriyeler sıklaşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

Okullardaki mevcut güvenlik sistemi tamamen güncellenecek. Risk analizi baştan yapılacak. Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlanacak. Sorunlu öğrenciler düzenli takip edilecek.



Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık bürokratları tarafından titizlikle hazırlanan yeni modelin detaylarını ilk kez açıkladı.



Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli" ile Türkiye genelindeki tüm okulların güvenlik algoritması sil baştan yazılıyor. Yeni dönemde güvenlik, sadece okul kapısındaki nöbetçiyle değil; emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan "çekirdek bir kadroyla" dijital ve psikolojik bir ağ üzerinden sağlanacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olayların ardından 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli'ni açıkladı.



Artık her okulda bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı olacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.



Bakanlık bürokratları öncülüğünde hazırlanan yeni okul güvenliği modelinde, risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.