İçişleri Bakanlığı koordinesinde 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 586 kilo uyuşturucu madde ve 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından 1527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği ile operasyonlar gerçekleştirildi.