Türkiye genelinde sokakları zehirden temizlemek amacıyla harekete geçen güvenlik güçleri, 69 ilde eş zamanlı dev operasyonlara imza attı.
TONLARCA ZEHİR SOKAĞA İNMEDEN ENGELLENDİ
İçişleri Bakanlığı, son 1 haftalık süreçte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 586 kilo uyuşturucu madde, 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde geniş çaplı baskınlar düzenlendi. Çalışmalara 1527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı, 41 narkotik dedektör köpeği katıldı.
478'İ CEZAEVİNE
Ülke genelindeki baskınlarda gözaltına alınan 1018 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 478'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi.