CANLI YAYIN
Geri

69 ilde düğmeye basıldı: Bir haftada 4.7 milyon hap! 478 zehir tacirine kelepçe

Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen kesintisiz mücadele kapsamında 69 ilde dev operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, 3 bin 817 personelin katıldığı eş zamanlı baskınlarda 586 kilo uyuşturucu madde, 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Adli makamlara sevk edilen 1018 şüpheliden 478’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Türkiye genelinde sokakları zehirden temizlemek amacıyla harekete geçen güvenlik güçleri, 69 ilde eş zamanlı dev operasyonlara imza attı.

TONLARCA ZEHİR SOKAĞA İNMEDEN ENGELLENDİ

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftalık süreçte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 586 kilo uyuşturucu madde, 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde geniş çaplı baskınlar düzenlendi. Çalışmalara 1527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı, 41 narkotik dedektör köpeği katıldı.

478'İ CEZAEVİNE

Ülke genelindeki baskınlarda gözaltına alınan 1018 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 478'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Başkan Erdoğan AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti
SONRAKİ HABER

Külliye’de kritik kabul

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler