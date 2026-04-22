AFAD duyurdu: Ağrı’da deprem meydana geldi! Patnos 4.3 ile sallandı

AFAD verilerine göre bugün saat 17:17’de merkez üssü Ağrı’nın Patnos ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerden hissedildi.

AFAD duyurdu: Ağrı’da deprem meydana geldi! Patnos 4.3 ile sallandı
  • Ağrı'nın Patnos ilçesinde 22 Nisan 2025 tarihinde saat 17:17'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • AFAD verilerine göre deprem 13.43 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri Ergeçli, Köseler, Taşkın, Yeşilyurt ve Dizginkale köyleri oldu.
  • Deprem sığ odaklı olarak sınıflandırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bugün saat 17:17'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13.43 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Fotoğraf Ağrı Valiliği X hesabından servis edilmiştir.

Valilikten açıklama geldi

Ağrı Valiliği X hesabı üzerinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Saat 17.17'de Patnos ilçemizde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, kurumlarımıza herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. İlgili ekiplerimiz tarafından sahada alan tarama çalışmaları aralıksız şekilde devam etmektedir. Süreç yakından takip edilmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

AFAD duyurdu: Ağrı’da deprem meydana geldi! Patnos 4.3 ile sallandı-3

Patnos (Ağrı) depremi hakkında merak edilenler

Deprem tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleşti?

Deprem 22 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saati ile 17:17:01'de Ağrı ilinin Patnos ilçesinde meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Ergeçli ve Köseler köyleri arasındaki bölgeye oldukça yakın.

AFAD duyurdu: Ağrı’da deprem meydana geldi! Patnos 4.3 ile sallandı-4

Depremin büyüklüğü ve derinliği nedir?

Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 4.3 (Mw) olarak ölçüldü. Yer kabuğunun yaklaşık 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı "sığ odaklı" bir deprem olarak sınıflandırılır. Sığ depremler yüzeyde daha net hissedilebilir.

AFAD duyurdu: Ağrı’da deprem meydana geldi! Patnos 4.3 ile sallandı-5

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri hangileri?

Sarsıntının merkezine en yakın 5 yerleşim yeri Patnos ilçesine bağlı köyler aşağıdaki gibidir:

  • Ergeçli (1.76 km)
  • Köseler (2.58 km)
  • Taşkın (3.77 km)
  • Yeşilyurt (4.45 km)
  • Dizginkale (4.99 km)

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

AFAD son depremler listesi

Tarih (TS)YerBüyüklükDerinlik (KM)
17:17:01Patnos (Ağrı)4.3 (Mw)13.43
17:13:01Türkoğlu (Kahramanmaraş)1.2 (Ml)7.00
16:33:03Kiğı (Bingöl)1.4 (Ml)7.00
16:18:39Ege Denizi - Datça (Muğla)2.0 (Ml)6.98
16:17:36Ege Denizi - Datça (Muğla)2.2 (Ml)6.89
16:12:12Ege Denizi - Ayvalık (Balıkesir)2.3 (Ml)11.66
16:08:11Göksun (Kahramanmaraş)1.6 (Ml)7.00

AFAD duyurdu: Ağrı’da deprem meydana geldi! Patnos 4.3 ile sallandı-7

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

  • Ağrı (Patnos - Dizginkale): Büyüklük 4.4 (Mw) | Saat: 17:17

  • Ağrı (Patnos - Dizginkale): Büyüklük 2.6 (ML) | Saat: 17:23

  • Ege Denizi (Oniki Adalar): Büyüklük 2.4 (ML) | Saat: 16:17

  • Ege Denizi (Midilli Adası): Büyüklük 2.3 (ML) | Saat: 16:12

  • Ege Denizi (Oniki Adalar): Büyüklük 2.1 (ML) | Saat: 16:18

  • Ege Denizi: Büyüklük 2.1 (ML) | Saat: 14:07

  • Ege Denizi (Midilli Adası): Büyüklük 2.0 (ML) | Saat: 14:57

  • Ağrı (Patnos - Kucak): Büyüklük 1.9 (ML) | Saat: 17:28

  • Malatya (Darende - Yenice): Büyüklük 1.9 (ML) | Saat: 14:41

  • Adana (Aladağ - Karahan): Büyüklük 1.8 (ML) | Saat: 16:01

  • Malatya (Darende - Suğul): Büyüklük 1.8 (ML) | Saat: 14:26

  • Isparta (Yalvaç - Hüyüklü): Büyüklük 1.7 (ML) | Saat: 13:50

  • Denizli (Acıpayam - Darıveren): Büyüklük 1.5 (ML) | Saat: 14:34

  • Malatya (Doğanşehir - Dedeyazı): Büyüklük 1.3 (ML) | Saat: 15:13

  • Bolu (Mescicele): Büyüklük 1.2 (ML) | Saat: 14:43

  • Kütahya (Simav - Yeşildere): Büyüklük 1.1 (ML) | Saat: 15:24

