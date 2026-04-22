Fotoğraf Ağrı Valiliği X hesabından servis edilmiştir.

Valilikten açıklama geldi

Ağrı Valiliği X hesabı üzerinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Saat 17.17'de Patnos ilçemizde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, kurumlarımıza herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. İlgili ekiplerimiz tarafından sahada alan tarama çalışmaları aralıksız şekilde devam etmektedir. Süreç yakından takip edilmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.