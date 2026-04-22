Ağrı'nın Patnos ilçesinde bugün saat 17:17'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13.43 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Valilikten açıklama geldi
Ağrı Valiliği X hesabı üzerinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:
Saat 17.17'de Patnos ilçemizde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, kurumlarımıza herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. İlgili ekiplerimiz tarafından sahada alan tarama çalışmaları aralıksız şekilde devam etmektedir. Süreç yakından takip edilmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Patnos (Ağrı) depremi hakkında merak edilenler
Deprem tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleşti?
Deprem 22 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saati ile 17:17:01'de Ağrı ilinin Patnos ilçesinde meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Ergeçli ve Köseler köyleri arasındaki bölgeye oldukça yakın.
Depremin büyüklüğü ve derinliği nedir?
Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 4.3 (Mw) olarak ölçüldü. Yer kabuğunun yaklaşık 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı "sığ odaklı" bir deprem olarak sınıflandırılır. Sığ depremler yüzeyde daha net hissedilebilir.
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri hangileri?
Sarsıntının merkezine en yakın 5 yerleşim yeri Patnos ilçesine bağlı köyler aşağıdaki gibidir:
AFAD son depremler listesi
|Tarih (TS)
|Yer
|Büyüklük
|Derinlik (KM)
|17:17:01
|Patnos (Ağrı)
|4.3 (Mw)
|13.43
|17:13:01
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|1.2 (Ml)
|7.00
|16:33:03
|Kiğı (Bingöl)
|1.4 (Ml)
|7.00
|16:18:39
|Ege Denizi - Datça (Muğla)
|2.0 (Ml)
|6.98
|16:17:36
|Ege Denizi - Datça (Muğla)
|2.2 (Ml)
|6.89
|16:12:12
|Ege Denizi - Ayvalık (Balıkesir)
|2.3 (Ml)
|11.66
|16:08:11
|Göksun (Kahramanmaraş)
|1.6 (Ml)
|7.00
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Ağrı (Patnos - Dizginkale): Büyüklük 4.4 (Mw) | Saat: 17:17
Ağrı (Patnos - Dizginkale): Büyüklük 2.6 (ML) | Saat: 17:23
Ege Denizi (Oniki Adalar): Büyüklük 2.4 (ML) | Saat: 16:17
Ege Denizi (Midilli Adası): Büyüklük 2.3 (ML) | Saat: 16:12
Ege Denizi (Oniki Adalar): Büyüklük 2.1 (ML) | Saat: 16:18
Ege Denizi: Büyüklük 2.1 (ML) | Saat: 14:07
Ege Denizi (Midilli Adası): Büyüklük 2.0 (ML) | Saat: 14:57
Ağrı (Patnos - Kucak): Büyüklük 1.9 (ML) | Saat: 17:28
Malatya (Darende - Yenice): Büyüklük 1.9 (ML) | Saat: 14:41
Adana (Aladağ - Karahan): Büyüklük 1.8 (ML) | Saat: 16:01
Malatya (Darende - Suğul): Büyüklük 1.8 (ML) | Saat: 14:26
Isparta (Yalvaç - Hüyüklü): Büyüklük 1.7 (ML) | Saat: 13:50
Denizli (Acıpayam - Darıveren): Büyüklük 1.5 (ML) | Saat: 14:34
Malatya (Doğanşehir - Dedeyazı): Büyüklük 1.3 (ML) | Saat: 15:13
Bolu (Mescicele): Büyüklük 1.2 (ML) | Saat: 14:43
Kütahya (Simav - Yeşildere): Büyüklük 1.1 (ML) | Saat: 15:24