23 Nisan'ın kanun olarak kabulünün belgesi

Bu karar, Resmi Gazete'nin 2 Mayıs 1921 tarihli ve 13 sayılı nüshası ile de duyuruldu.

1921'de kabul edilen 23 Nisan Milli Bayramı'nın ardından yapılan kutlamalarda çocuklar ön saflarda bulunmaya başladı.

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen, 23 Nisan Bayramı'nı 1929'dan itibaren çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

Saltanatın kaldırıldığı, 1 Kasım 1922 tarihi, "Milli Hakimiyet Bayramı" olması nedeniyle TBMM'nin açılış yıl dönümleri bu kapsamda bayram olarak da kutlanırken, zamanla 1 Kasım günleri bu özelliğini yitirdi.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak tanımlandı. Kanun'un ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı, 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.