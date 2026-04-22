CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçim öncesi "Ben belediye başkanı olduğumda hiç kimse işten çıkarılma kaygısı yaşamayacak. Kimseyi işinden etmeyeceğim. Ve yine söylüyorum ben bir anneyim. Size bir anne sözü veriyorum" diyerek oy topladı.
Köksal'ın, belediyede AK Parti döneminde işe alınan personele mobbing uyguladığı, Yüntaş ve Afbelsan bünyesinde çalışan 70 işçinin görev yerlerini değiştirdiği ortaya çıktı.
Resmi gerekçe olarak "10 yılını dolduran işçiler" gösterilse de, uygulamanın kapsamı ve şekli çalışanlar arasında tepkiye neden oldu. Belediye kulislerinde konuşulanlara göre, önümüzdeki günlerde yaklaşık 150 işçinin daha görev yerinin değiştirileceği ifade ediliyor.