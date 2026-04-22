"Anne sözü"ydü sürgün oldu! CHP'li Burcu Köksal'dan 70 işçiye mobbing operasyonu

CHP'li Burcu Köksal'ın talimatıyla 70 işçinin görev yerinin değiştirilip, sürgün niteliğinde başka görevlere verildiği ortaya çıktı.

Kaynak Gazete
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçim öncesi "Ben belediye başkanı olduğumda hiç kimse işten çıkarılma kaygısı yaşamayacak.
Kimseyi işinden etmeyeceğim. Ve yine söylüyorum ben bir anneyim. Size bir anne sözü veriyorum" diyerek oy topladı.

Köksal'ın, belediyede AK Parti döneminde işe alınan personele mobbing uyguladığı, Yüntaş ve Afbelsan bünyesinde çalışan 70 işçinin görev yerlerini değiştirdiği ortaya çıktı.

Resmi gerekçe olarak "10 yılını dolduran işçiler" gösterilse de, uygulamanın kapsamı ve şekli çalışanlar arasında tepkiye neden oldu. Belediye kulislerinde konuşulanlara göre, önümüzdeki günlerde yaklaşık 150 işçinin daha görev yerinin değiştirileceği ifade ediliyor.
