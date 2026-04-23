Anlaşma; güvenlik, ticaret, savunma sanayisi, iklim değişikliği, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" imzalandı.

Londra'da tarihi imza: NATO müttefikleri stratejik ortaklığı pekiştirdi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ile İngiltere arasında "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper imza attı. Londra'da gerçekleşen imza töreni, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

İLİŞKİLER HER ALANDA YÜKSELİŞTE

Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan İngiltere ile ikili ilişkilerin, özellikle ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda olumlu bir seyir izlediği vurgulandı. Atılan bu adımın, mevcut iş birliğini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

KRİZLERE KARŞI ORTAK HAREKET

İki ülkenin, bölgede yaşanan krizler ve küresel sınamalar karşısında yakın diyalog ve eş güdüm içinde hareket ettiği belirtildi. Türkiye ve İngiltere'nin, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik ortak çözümler üretme çabasında olduğu ifade edildi.

GENİŞ KAPSAMLI STRATEJİK ÇERÇEVE

İmzalanan Çerçeve Belgesi; güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye kadar geniş bir alanı kapsıyor. Belge ile NATO müttefiki iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi ve hem ikili hem de çok taraflı platformlarda iş birliğinin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ: DAHA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Stratejik çerçeve ile birlikte Türkiye-İngiltere hattında diplomatik temasların, ekonomik ilişkilerin ve savunma alanındaki koordinasyonun daha da hız kazanması öngörülüyor. Bu adım, iki ülkenin küresel düzlemde daha etkin bir ortaklık kurma iradesini ortaya koyuyor.