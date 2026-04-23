Doğuştan Caroli hastalığıyla mücadele eden ve 66 gündür tedavi altında bulunan Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın kardeşi olan Taş'ın cenazesinin, 24 Nisan Cuma günü Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Yardibi Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İdris Taş, kardeşinin vefatına ilişkin duygularını paylaştı. Taş, "Sen yoğun bakımdayken iyileşmedi yüreğimin yarası. Bugün ölümün ise kalbimi ortasından deldi geçti. 66 gün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir umutla yaşadık" ifadelerini kullandı.
Kardeşinin doğuştan Caroli hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Taş, "Ömrü boyunca hastalıkla mücadele etti. 2 kez böbrek, son olarak da karaciğer nakli olmuştu. Doktorlar ve hastane çalışanları gereken tüm özveriyi gösterdi ama kaderin önüne geçilmiyor" dedi.
Savcı Gadem Taş'ın vefatı, yargı ve basın camiasında üzüntüyle karşılandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Adalet hizmetine ömrünü adayan her bir hâkim ve savcımız, yargı teşkilatımızın sarsılmaz temelini oluşturan müstesna birer değerdir" ifadelerini kullandı.
Merhum savcının vefatının yargı camiası adına büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Gürlek, "Kıymetli meslektaşımızın vefatı camiamız adına büyük bir kayıptır. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
