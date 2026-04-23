Doğuştan Caroli hastalığıyla mücadele eden ve 66 gündür tedavi altında bulunan Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DOĞUŞTAN CAROLİ HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın kardeşi olan Taş'ın cenazesinin, 24 Nisan Cuma günü Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Yardibi Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İdris Taş, kardeşinin vefatına ilişkin duygularını paylaştı. Taş, "Sen yoğun bakımdayken iyileşmedi yüreğimin yarası. Bugün ölümün ise kalbimi ortasından deldi geçti. 66 gün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir umutla yaşadık" ifadelerini kullandı.

Kardeşinin doğuştan Caroli hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Taş, "Ömrü boyunca hastalıkla mücadele etti. 2 kez böbrek, son olarak da karaciğer nakli olmuştu. Doktorlar ve hastane çalışanları gereken tüm özveriyi gösterdi ama kaderin önüne geçilmiyor" dedi.

Savcı Gadem Taş'ın vefatı, yargı ve basın camiasında üzüntüyle karşılandı.