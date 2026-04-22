Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

TUNCELİ'DE GÜLİSTAN DOKU TOPLANTISI

Tunceli Valiliği'nde, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun da katılımıyla "Gülistan Doku" soruşturmasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sürecin şeffaf ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanırken, tüm iddiaların ciddiyetle ele alındığı ve adli-idari işlemlerin eş zamanlı sürdürüldüğü belirtildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de tutuklandı

ADALET BAKANI GÜRLEK: HİÇBİR KİŞİ YA DA MAKAM HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL

Adalet Bakanı Akın Gürlek Tunceli Valiliği'nin toplantıya ilişkin paylaşına yanıt verdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; 'Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.