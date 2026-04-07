RTÜK'ten 3 kanaldaki film, yarışma, spor programına ceza

RTÜK, izleyici şikayetleri, resen başlatılan incelemeler sonucunda üç televizyon kanalına ceza yağdırdı. Şiddet içerikli sahneleriyle dikkat çeken sinema filmi program durdurma cezası alırken, yaşlı yarışmacının diğer katılımcılar tarafından küçük düşürüldüğü yemek programına insan onuruna aykırılık gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ekranlarda şiddeti normalleştiren, insan onurunu zedeleyen yayınlara karşı harekete geçerek üç televizyon kanalına idari para cezası uyguladı.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul toplantısında şiddet içerikli filmler, yaşlı ayrımcılığı barındıran yarışmalar, hakaret içeren spor programları masaya yatırıldı. İncelemeler sonucunda, reyting uğruna yarışmacıların küçük düşürülmesine göz yuman, şiddeti özendiren yayınlara taviz verilmediği bildirildi.

REYTİNG UĞRUNA AŞAĞILAMA

Üst Kurul, 7 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" isimli programı vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine incelemeye aldı. Programa katılan 70 yaşındaki emekli devlet memuru Sema Develioğlu'na yönelik diğer yarışmacıların sarf ettiği "Kokoşum", "Görmüyor", "Titreme, dökeceksin", "İlaçlarını içtin mi", "Senin burada ne işin var", "Yürüyemiyorsun", "Sekiz bakıyorsun", "Yaşınızın kadını değilsiniz" şeklindeki söylemlerin insan onuruna saldırı niteliği taşıdığı tespit edildi.

Kadın yarışmacının, "Yemek dışında yorum yapmayın, yaşımla ilgili konuşmayın" şeklindeki uyarısına rağmen diyalogların sürdüğü, sunucunun duruma müdahale etmediği belirlendi.

Canlı yayınlanmayan bölümün montaj aşamasında yaşlılara yönelik aşağılamaların reyting amacıyla korunduğuna dikkat çekildi. İlgili kanala, insan onuruna, özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesini ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, şiddeti özendiren yabancı sinema filmi ile yaşlı ayrımcılığı yapılan yemek programı başta olmak üzere üç farklı televizyon kanalına idari para cezası uygulandı (Kaynak: Depo Photos)

ŞİDDETİ NORMALLEŞTİREN FİLME DURDURMA

Toplantıda ele alınan diğer ihlal dosyası, 13 Nisan 2026 tarihinde ekranlara gelen "Geber!" isimli yabancı sinema filmi oldu. Filmdeki sahnelerin şiddeti normalleştirdiğine karar veren RTÜK, yayıncı kuruluşa "şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlalden idari para cezası, program durdurma müeyyidesi uyguladı.

SPOR PROGRAMINDA İNSAN ONURUNA SALDIRI

RTÜK, 13 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan "Açık Futbol" programını gündemine aldı. Programda sarf edilen, eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, insan onuruna aykırı, aşağılayıcı nitelik taşıyan ifadeler nedeniyle ilgili televizyon kanalına idari para cezası kesildiği aktarıldı.

