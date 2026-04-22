200 sanığın yargılandığı suç örgütü davasının 22. gününde mahkeme 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenler arasında CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yer aldı.

DURUŞMADA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Davada daha önce görülen duruşmalarda tanık ifadeleri sırasında tansiyon yükselmişti.

Tanık Necati Tosun'un, Kadir Aydar hakkında dile getirdiği iddialar üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı.

"10 MİLYON LİRAYI ÇİFTLİKTE TESLİM ETTİK" İDDİASI

Tanık Tosun, mahkemede verdiği ifadede, Aziz İhsan Aktaş ile birlikte Kadir Aydar'ın çiftliğine gittiklerini öne sürerek,

"10 milyon lirayı çiftlik evinde teslim ettik" dedi.

Tosun, paranın tesliminin ardından tarafları bir araya getirdiğini de iddia etti.

SALON KARIŞTI: "YALANCI" DİYE BAĞIRDI

Söz konusu ifadeler üzerine Kadir Aydar'ın sert tepki gösterdiği öğrenildi.

Aydar'ın tanık Tosun'a "Yalancı" diye bağırması üzerine mahkeme başkanı müdahale etti. Başkanın talimatıyla Aydar duruşma salonundan çıkarıldı.

AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU HAMLESİ

Aydar'ın avukatı ise tanık Necati Tosun hakkında "yalancı tanıklık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

TANIK İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Tanık Tosun, duruşmada Aziz İhsan Aktaş'ın soruları üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Opet'te beraberdik, bankada 10 milyon lira teslim edildi."

"Aydar'ın çiftliğine gittim, kendisiyle görüştürdüm."

Bu beyanlar, soruşturma dosyasında dikkat çeken iddialar arasında yer aldı.