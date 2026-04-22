Türkiye, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da ev sahipliği yapacağı bildirildi. Zirvenin, yalnızca diplomatik bir buluşma olmanın ötesinde, küresel güvenlik mimarisinin geleceğini şekillendirmeye katkı sunacak kritik bir dönüm noktası niteliği taşıdığı vurgulandı.

ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ÇÖZÜM ÜRETEN İTTİFAK

Açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, sorumluluk üstlenen, çözüm üreten ve İttifak ruhunu sahada somut adımlara dönüştüren bir aktör olarak küresel düzende belirleyici rolünü sürdürdüğü ifade edildi.

Türkiye'nin jeostratejik konumu, İttifak'a olan güçlü bağlılığı ve kriz yönetimindeki etkin rolü sayesinde transatlantik güvenliğin merkezinde yer almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin bu konumun pekiştirilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Zirve kapsamında NATO liderlerinin bir araya gelerek küresel güvenlik gündemindeki başlıkları ele alması beklenirken, Türkiye'nin ev sahibi ülke olarak barışın, istikrarın ve kolektif güvenliğin güçlendirilmesine yönelik sarsılmaz bağlılığını bir kez daha ortaya koyacağı ifade edildi.