İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren organize bir şebeke deşifre edildi.
Ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN YÖNETİLEN DOLANDIRICILIK AĞI
Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Şebekenin, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden aradığı tespit edildi.
Kendilerini polis, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, kurbanlarını sistematik şekilde hedef aldığı ortaya çıktı.
"KİMLİĞİNİZ KULLANILDI" YALANIYLA KORKU OLUŞTURDULAR
Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri de soruşturmada detaylı şekilde ortaya konuldu.
Vatandaşlara:
gibi gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak psikolojik baskı oluşturdukları belirlendi.
Bu yöntemle mağdurların korku ve panik duygusu üzerinden yönlendirilerek dolandırıldığı tespit edildi.
80 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonun ilk aşamasında 73 şüpheli yakalanırken, devam eden çalışmalarla 7 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 80'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
PARALAR, ALTINLAR VE DİJİTAL DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ
Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi:
Elde edilen bulgular, şebekenin organize ve planlı şekilde hareket ettiğini ortaya koydu.
50 MİLYON LİRALIK VURGUN
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yaklaşık 50 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen:
üzerine de şerh konuldu.
ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ
Operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü girişinde sergilendi.