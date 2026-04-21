Suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 lüks araç ile 2 arsa üzerine şerh konuldu.

Yapılan aramalarda 114 bin 470 lira, döviz, çok sayıda altın ve ziynet eşyası ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerini İstanbul ve İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden yürüttüğü belirlendi.

Şebekenin, kendilerini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 80 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren organize bir şebeke deşifre edildi.

ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN YÖNETİLEN DOLANDIRICILIK AĞI

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Şebekenin, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden aradığı tespit edildi.

Kendilerini polis, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, kurbanlarını sistematik şekilde hedef aldığı ortaya çıktı.