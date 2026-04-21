Sahte polis çetesi çökertildi: 80 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Çağrı merkezi üzerinden yürütülen sistematik dolandırıcılık ağının yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı.

  • Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 80 şüpheliyi gözaltına aldı.
  • Şebekenin, kendilerini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
  • Şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerini İstanbul ve İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden yürüttüğü belirlendi.
  • Yapılan aramalarda 114 bin 470 lira, döviz, çok sayıda altın ve ziynet eşyası ile dijital materyal ele geçirildi.
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 lüks araç ile 2 arsa üzerine şerh konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren organize bir şebeke deşifre edildi.

Ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sahte polis çetesine operasyon (Fotoğraflar Anadolu Ajansı arşiv görüntüleri)

ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN YÖNETİLEN DOLANDIRICILIK AĞI

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Şebekenin, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden aradığı tespit edildi.

Kendilerini polis, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, kurbanlarını sistematik şekilde hedef aldığı ortaya çıktı.

"KİMLİĞİNİZ KULLANILDI" YALANIYLA KORKU OLUŞTURDULAR

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri de soruşturmada detaylı şekilde ortaya konuldu.

Vatandaşlara:

  • "Kimlik bilgileriniz kullanıldı"
  • "Adınız terör örgütüne karıştı"
  • "Hesabınızdan para çekildi"

gibi gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak psikolojik baskı oluşturdukları belirlendi.

Bu yöntemle mağdurların korku ve panik duygusu üzerinden yönlendirilerek dolandırıldığı tespit edildi.

80 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonun ilk aşamasında 73 şüpheli yakalanırken, devam eden çalışmalarla 7 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 80'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARALAR, ALTINLAR VE DİJİTAL DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi:

  • 114 bin 470 lira
  • 3 bin 88 dolar
  • 1025 avro
  • 12 altın bileklik
  • 11 altın bilezik
  • Çeşitli ziynet eşyaları
  • Dijital materyaller

Elde edilen bulgular, şebekenin organize ve planlı şekilde hareket ettiğini ortaya koydu.

50 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yaklaşık 50 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen:

  • 11 lüks araç
  • 2 arsa

üzerine de şerh konuldu.

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü girişinde sergilendi.

