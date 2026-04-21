Yıllarca devletin kritik kademelerine sızan, deşifre olunca adaletten kaçan FETÖ mensuplarından biri daha yakayı ele verdi. Örgüt elebaşından bizzat rütbe alan, yıllardır firari olan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ, İstanbul'un göbeğinde saklandığı hücre evinde adalete teslim edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün karanlık ağında aktif rol alan Hayati Başdağ, Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock uygulamasını yoğun kullanan, Polis Akademisi'ndeki sözde yapılanmada kilit görevler üstlenen ihraç emniyet müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’nün kaset kumpasçısı yakalandı

KABARIK SİCİL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilerin izini sürmek için ortak çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu, hakkında Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza mahkemelerince yakalama kararı bulunan Başdağ 'ın adresi tespit edildi. Şüpheli, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlamalarıyla aranıyordu.

TAHLİYE OLUR OLMAZ KAYIPLARA KARIŞTI

Meslekten ihraç edilen şüphelinin geçmişi, örgütle olan derin bağlarını gözler önüne serdi. 2014 yılında tutuklanan, 6 yıl önce tahliye edildikten sonra kayıplara karışan Başdağ hakkında çarpıcı itirafçı beyanları dosyaya girdi.

Hakkında birçok yakalama kararı bulunan ve ByLock'u en aktif kullanan isimlerden olan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ, İstanbul Emniyetinin düzenlediği operasyonla cezaevine gönderildi.

ELEBAŞINDAN RÜTBE

İfadelerde, şüphelinin FETÖ elebaşı tarafından düzenlenen sözde rütbe organizasyonlarına katıldığı, bizzat "Fetullah Gülen'den rütbe alan şahıs" olduğu vurgulandı.

ADALETE TESLİM

Kripto haberleşme uygulamalarını en aktif kullanan isimler arasında gösterilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Nisan Çarşamba günü adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Hayati Başdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NEREDE KUMPAS ORADA BAŞDAĞ

Tutuklanan Hayati Başdağ, FETÖ'nün çok sayıda karanlık operasyonunun merkezindeki aktörler arasında. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li isimlere yönelik kaset kumpası, "Tahşiyeciler"e kumpas davası ve yasa dışı dinleme ve casusluk dosyaları gibi kritik davalarda Hayati Başdağ sanık olarak yargılanıyordu.