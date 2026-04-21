Elon Musk sonrası mavi tik sistemi değişerek kimlik doğrulama yerine ücretli Premium aboneliğin parçası haline geldi.

Avrupa Komisyonu 5 Aralık 2025'te X platformuna mavi tik sisteminin kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle Dijital Hizmetler Yasası kapsamında 120 milyon euro ceza kesti.

Dolandırıcılar mavi tikli hesaplardan Türkiye'nin medya kuruluşlarının logolarını ve Cumhurbaşkanı adına sahte vaatler kullanarak kullanıcıları kişisel bilgi ve para tuzaklarına yönlendiriyor.

Kullanıcılar mavi tikli hesaplara güvenerek tıkladıktan sonra telefon numarası, kimlik bilgisi, IBAN ve kart bilgisi talepleriyle karşılaşıyor.

Bir dönem sosyal medyada "güvenin simgesi" olarak görülen mavi tik, şimdi dijital dolandırıcıların en etkili silahına dönüştü. Özellikle X platformunda ücretli abonelikle alınabilen mavi tik işareti, milyonlarca kullanıcı için hâlâ "resmî, doğrulanmış ve güvenilir hesap" anlamı taşıyor.



Ancak bu algı, son dönemde sahte haber siteleri, taklit medya hesapları, uydurma devlet destekleri ve kişisel veri tuzakları için adeta altın değerinde bir fırsata dönüştü. Kullanıcılar mavi tikli hesaplara güvenerek tıklıyor, ardından kendilerini dolandırıcılık ağlarının içinde buluyor.

Mavi tik artık güvenin değil dijital tuzağın sembolü haline geldi.



TUZAĞIN MERKEZİ OLDU



Gönderilen örneklerde mavi tikli hesaplar üzerinden Türkiye'nin köklü medya kuruluşlarının logoları kullanılıyor, Cumhurbaşkanı adına sahte vaatler paylaşılıyor ve kullanıcılar kısa linklerle farklı adreslere yönlendiriliyor.



Yani artık dolandırıcılık sadece sahte hesaplarla değil, "satın alınmış güven" üzerinden yürütülüyor. Eski Twitter döneminde mavi tik; gazeteciler, siyasetçiler, kamu kurumları ve tanınmış isimler için kimlik doğrulama işaretiydi.



Ancak Elon Musk sonrası platformun X markasına dönüşmesiyle sistem kökten değişti. Bugün mavi tik büyük ölçüde ücretli Premium aboneliğin bir parçası haline geldi.