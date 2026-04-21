Gülistan Doku soruşturmasında Vali Sonel şüphelileri 5 yıldızlı otelde ağırladı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sanıklar sevgilisi Zeinal Abakarov ve üvey babası eski polis Engin Yücer ifade verdi. İl Emniyet Müdürü'nün Vali'nin selamını ileterek Zeinal'ı getirmesini istediğini ve hiçbir şey olmayacağının söylendiğini belirten Yücer, "Vali Sonel'in talimatıyla tayinim çıktı, 4 bin TL verdiler. Bizi 3 ay süreyle 5 yıldızlı otelde tuttular." dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında, tutuklu sanıklar sevgilisi Zeinal Abakarov ve üvey babası eski polis Engin Yücer ifade verdi.

Baba Yücer, Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını, en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü ve ardından Zeinal'a araç anahtarını verdiğini söyledi.

Kısa süre sonra Zeinal'ın aracı çamura saplandı, kimlik meselesi nedeniyle olay yerine gidildi ve burada Doku'nun görüldüğü belirtildi.

Yücer, Doku'nun kaybolmasının ardından görev yerinin Asayiş'ten Koruma Şube'ye alındığını, ardından izin alarak ailesiyle Elazığ'a gittiğini, Zeinal'ı ise komiser izniyle Rusya'ya gönderdiğini anlattı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü'nün kendisine "Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak" dediğini, ayrıca Antalya Belek'te bir otele yerleştirme, uçak bileti ve maddi yardım teklif edildiğini aktardı. Bu süreçte ailece Antalya Belek'te bulunan Sueno Hotels Deluxe Belek'te kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını söyleyen Yücel, burada yakınlarının da ücretsiz ağırlandığını belirtti. Ayrıca kendisine 4 bin TL verildiğini ifade etti.

SEVGİLİSİ 'HATIRLAMADIM' DEDİ

Gülistan Doku soruşturmasında Vali Sonel şüphelileri 5 yıldızlı otelde ağırladı-5 Doku'nun kaybolduğu günün kilit isimlerden biri olan sevgilisi Zeinal Abakarov ise o dönemde verdiği ifadeleri yalanladı. Daha önce son gece kendisini aramadığını söyleyen Abakarov, görüşme kayıtları ortaya çıkınca, "Konuyu tam olarak hatırlamadığımdan o şekilde yanıt verdim" diyerek ifadesini değiştirdi.

HABER: Ali Rıza Akbulut- Umay Sena Sümer
