Emniyetten okullara dijital kalkan: 55 bin eğitim yuvası 7/24 mercek altında

Yeni düzenlemeyle birlikte kamera sistemi tüm okullarda zorunlu olacak. Kamera sistemi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek. 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak.

Emniyetten okullara dijital kalkan: 55 bin eğitim yuvası 7/24 mercek altında
  • Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında Türkiye'deki 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlanması kararlaştırıldı.
  • İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle okullar polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.
  • Okullara randevusuz giriş yasaklanırken, ziyaretçiler güvenlik taramasından geçirildikten sonra okul idaresinin onayıyla içeri alınacak.
  • Okullar imkânları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemine geçecek ve el dedektörleriyle güvenlik taraması yapılacak.
  • Risk puanı yüksek okullarda kolluk görevlisi bulundurulması ve okul giriş-çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bulundurulması sağlanacak.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında sadece 1000'e yakın okulun bağlı olduğu "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne (KGYS) Türkiye'deki tüm okulların bağlanması kararlaştırıldı.

Okullarda turnike sistemi kuruldu. (Görseller DHA, AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Buna ilişkin İçişleri ve MEB arasında yapılan protokolle 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve KGSY sistemine dahil edilerek polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.

Okul saldırılarının ardından İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları alınacak önlemleri masaya yatırdı. Toplantının ardından okullarda birbiri ardına tedbirler alınmaya başladı.

Saldırı yapılan okulun öğrencileri ders başı yaptı.

TURNİKE SİSTEM GELİYOR

Okullara randevusuz girişler yasaklanırken, ziyaretçiler okul idaresinin onayı doğrultusunda okul giriş kapısında kontrol edilip güvenlik taramasından geçirildikten sonra içeri alınacak.

Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların beklemesi ve toplanması engellenecek.

Okullar imkânları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemine geçecek.

Saldırı yapılan okulun öğrencileri ders başı yaptı.

El dedektörleriyle güvenlik taraması yapılacak.

İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda emniyet ekipleri okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrollerini sıklaştıracak.

Okullarda risk teşkil eden öğrencilerle alakalı risk değerlendirme puan usulü daha sıkı uygulanacak.

Risk puanı yüksek okullarda, kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koornidasyon görevlisine bağlanması, okul giriş ve çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bulundurulması, okulun güvenlik kamerasıyla izlenmesi ve bu kameranın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanması sağlanacak.

Saldırı yapılan okulun öğrencileri ders başı yaptı.

Öğrenciler başta olmak üzere MEB'in kişisel verileri paylaşabilmesi için yasal çalışma (KVKK) yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, 55 bin okulun 21 bin tanesinde MEB'in kamera sistemi bulunduğunu dile getirirken, bunlardan 1000'e yakınını İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde olan "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne bağladıklarını açıkladı.

HABER: Önder Yılmaz

Çiftlik evinde kirli pazarlık deşifre oldu | Tanığın sözleri CHP'li Kadir Aydar'ı çıldırttı: Salondan kovuldu
SONRAKİ HABER

10 milyonluk rüşvet itirafı

 Gülistan Doku soruşturmasında Vali Sonel şüphelileri 5 yıldızlı otelde ağırladı
ÖNCEKİ HABER

Eski validen şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler