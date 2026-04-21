Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında Türkiye'deki 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlanması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle okullar polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.

Okullara randevusuz giriş yasaklanırken, ziyaretçiler güvenlik taramasından geçirildikten sonra okul idaresinin onayıyla içeri alınacak.

Okullar imkânları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemine geçecek ve el dedektörleriyle güvenlik taraması yapılacak.

Risk puanı yüksek okullarda kolluk görevlisi bulundurulması ve okul giriş-çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bulundurulması sağlanacak.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında sadece 1000'e yakın okulun bağlı olduğu "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne (KGYS) Türkiye'deki tüm okulların bağlanması kararlaştırıldı.

Buna ilişkin İçişleri ve MEB arasında yapılan protokolle 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve KGSY sistemine dahil edilerek polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.



Okul saldırılarının ardından İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları alınacak önlemleri masaya yatırdı. Toplantının ardından okullarda birbiri ardına tedbirler alınmaya başladı.