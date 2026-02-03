CANLI YAYIN
Geri

Çiftlik evinde kirli pazarlık deşifre oldu | Tanığın sözleri CHP'li Kadir Aydar'ı çıldırttı: Salondan kovuldu

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasında, CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkına dair skandal bir itiraf geldi. Tanık Necati Tosun, tutuklu yargılanan CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın çiftlik evine giderek 10 milyon lira rüşveti bizzat teslim ettiklerini iddia etti. Bu sözler üzerine salonda bağırarak tepki gösteren Aydar, mahkeme başkanı tarafından duruşmadan çıkarılırken; ihale yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları yargılama sürecine bomba gibi düştü

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasının ikinci duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
  • Tanık Necati Tosun, tutuklu CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a çiftlik evinde 10 milyon lira teslim ettiklerini iddia etti.
  • Kadir Aydar tanığa 'yalancı' diye bağırarak tepki gösterdi ve mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonundan çıkarıldı.
  • Aydar'ın avukatı, tanık Tosun hakkında yalancı tanıklık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
  • Tosun, parayı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte Aydar'ın çiftliğine götürdüklerini ve tarafları görüştürdüklerini belirtti.

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının 2'nci duruşması dün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görüldü.

Duruşmada tanıkların dinlenmesi sırasında ortam gerildi. Tanık Necati Tosun'un, tutuklanan CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'la ilgili, "10 milyon lirayı çiftlik evinde teslim ettik" sözleri üzerine Aydar çılgına döndü.

Tosun'un iddialarına sert tepki gösteren Aydar, "Yalancı" diye bağırdı. Mahkeme başkanının talimatı üzerine Aydar, duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.

Aydar'ın avukatı, tanık Tosun hakkında "yalancı tanıklık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Tanık kürsüsüne gelen Necati Tosun, Aziz İhsan Aktaş'ın soruları üzerine, parayı Aktaş ile birlikte Aydar'ın çiftliğine götürdüklerini ve tarafları görüştürdüğünü belirtti.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler