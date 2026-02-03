CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının 2'nci duruşması dün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görüldü.

Duruşmada tanıkların dinlenmesi sırasında ortam gerildi. Tanık Necati Tosun'un, tutuklanan CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'la ilgili, "10 milyon lirayı çiftlik evinde teslim ettik" sözleri üzerine Aydar çılgına döndü.





Tosun'un iddialarına sert tepki gösteren Aydar, "Yalancı" diye bağırdı. Mahkeme başkanının talimatı üzerine Aydar, duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.







Aydar'ın avukatı, tanık Tosun hakkında "yalancı tanıklık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.



Tanık kürsüsüne gelen Necati Tosun, Aziz İhsan Aktaş'ın soruları üzerine, parayı Aktaş ile birlikte Aydar'ın çiftliğine götürdüklerini ve tarafları görüştürdüğünü belirtti.



