Dışişleri Bakanlığı, yeni dönemin Irak ve bölge halkının huzur, güvenlik ve refahına katkı sağlamasını temenni etti.

Bakanlık, bu durumun Irak'ın asli bileşeni olan Türkmenler için meşru bir hakkın gecikmiş teslimi olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te yeni valinin göreve başlamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nun 20 Nisan itibarıyla Kerkük Valiliği görevine resmen başlamasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, bu gelişmenin şehrin geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekti.

"GECİKMİŞ BİR HAKKIN TESLİMİ"

Bakanlık açıklamasında, Kerkük'ün çoğulcu yapısına vurgu yapılarak, Türkmen bir valinin seçilmesiyle temsilde adaletin sağlandığı ifade edildi. Bu durumun, Irak'ın ve Kerkük'ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olduğu özellikle belirtildi.

UZLAŞI VE HUZUR VURGUSU

Açıklamada, Kerkük'teki üst düzey idari görevlerin şehirdeki unsurlar arasında uzlaşı temelinde paylaşılmasının, sadece Türkmenler için değil, tüm Kerkük halkı için bir kazanım olduğu hatırlatıldı. Dışişleri Bakanlığı, bu yeni dönemin Irak'ın ve bölge halkının huzur, güvenlik ve refahına katkı sağlamasını temenni ettiğini vurguladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak Cumhurbaşkanı'ndan mazbatasını alarak bugün (20 Nisan) itibarıyla resmen görevine başlamıştır. Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir. Bunu, aynı zamanda, Irak'ın ve Kerkük'ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüyoruz. Kerkük'te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımı, sadece Türkmenler değil, Kerkük'ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanımdır. Bu gelişmenin, Irak'ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.

Ne olmuştu? Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'ya Kerkük valiliği atama kararnamesini teslim etmişti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçerken. Kerkük İl Meclisi 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti.