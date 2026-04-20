CANLI YAYIN
Geri

HSK'dan yeni kararname: 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda görev yapan 14 hâkim ve savcıyı kapsayan yeni bir kararname yayımladı. Kurumun internet sitesinde ilan edilen kararnameyle Ankara, Antalya ve Diyarbakır gibi illerde kritik görevlerde bulunan isimlerin görev yerleri değiştirilirken, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı ve Bölge Adliye Mahkemesi üyeliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
HSK'dan yeni kararname: 14 hakim ve savcının görev yeri değişti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan kararname ile adli yargıda görev yapan 14 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
  • Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Yılmaz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Armağan Buran ve Karaman Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sarı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.
  • Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ali Yüce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
  • Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Canan Karaaslan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Tetkik Hakimi Gökçe Demirci Yıldız ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.
  • Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Musa Talih Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hakimi Vedat Efe ise Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

Yargı camiasında beklenen görev değişimleri netleşti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından hazırlanan adli yargı kararnamesiyle, 14 yargı mensubunun ataması yapıldı. Kararname kapsamında Yargıtay bünyesine yeni savcılar katılırken, bazı illerdeki Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıkları ve başsavcıvekillikleri düzeyinde de nöbet değişimi yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 14 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK Birinci Dairesince hazırlanan adli yargı kararnamesi kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Kararname kapsamında adli yargıda görev yapan 14 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

İsimEski GörevYeni Görev
Mehmet YılmazAnkara Batı Cumhuriyet BaşsavcıvekiliYargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Armağan BuranAnkara Bölge İdare Mahkemesi ÜyesiYargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet Ali YüceAntalya Cumhuriyet BaşsavcıvekiliKayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı
Gökçe Demirci YıldızYargıtay Tetkik HakimiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Muhammet SarıKaraman Cumhuriyet SavcısıYargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Doğan ÇabukAnkara Cumhuriyet SavcısıAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Musa TalihBurdur Ağır Ceza Mahkemesi BaşkanıIsparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Canan KaraaslanDiyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ÜyesiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Vedat EfeDiyarbakır HakimiBurdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Esra Nur TalihBurdur HakimiIsparta Hakimi
Burak ÖzerYalvaç Cumhuriyet SavcısıÇubuk Cumhuriyet Savcısı
Oğuz SaylamBodrum Cumhuriyet SavcısıElmalı Cumhuriyet Başsavcısı
Aslıhan ErhanNazilli HakimiAnkara Hakimi
Şerife EvleksizAnkara Batı Cumhuriyet SavcısıKızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı
İstanbul’da ‘Huzur’ operasyonu: Kadıköy’de helikopter destekli denetim
SONRAKİ HABER

İstanbul’da ‘Huzur’ operasyonu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler