HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan kararname ile adli yargıda görev yapan 14 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Yargı camiasında beklenen görev değişimleri netleşti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından hazırlanan adli yargı kararnamesiyle, 14 yargı mensubunun ataması yapıldı. Kararname kapsamında Yargıtay bünyesine yeni savcılar katılırken, bazı illerdeki Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıkları ve başsavcıvekillikleri düzeyinde de nöbet değişimi yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 14 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK Birinci Dairesince hazırlanan adli yargı kararnamesi kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Kararname kapsamında adli yargıda görev yapan 14 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

İsim Eski Görev Yeni Görev Mehmet Yılmaz Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Armağan Buran Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Mehmet Ali Yüce Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçe Demirci Yıldız Yargıtay Tetkik Hakimi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Muhammet Sarı Karaman Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Doğan Çabuk Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Musa Talih Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canan Karaaslan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Vedat Efe Diyarbakır Hakimi Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Esra Nur Talih Burdur Hakimi Isparta Hakimi Burak Özer Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Çubuk Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam Bodrum Cumhuriyet Savcısı Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Aslıhan Erhan Nazilli Hakimi Ankara Hakimi Şerife Evleksiz Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı