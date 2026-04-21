CHP'nin zihniyet fiyaskosu! Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a "Netanyahu" iftirası | Gazze'nin yetimleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'da Pedro Sanchez karşısında alay konusu olan iki büklüm hallerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatarak örtbas etmeye kalktı. Özel, İsrail'in ölümle tehdit ettiği, Filistin davasının yılmaz savunucusu Erdoğan'a "Netanyahu'nun dostu" iftirası attı. Gazze'nin mazlum bebeklerini de İsrailli işgalcilerle bir tuttu. AK Parti, Özel'in tutumunu "zihniyet fiyaskosu" olarak tanımladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor; ağzınızdan dökülen bu şuursuzluk, asıl safınızı ele veriyor!" dedi.

CHP'nin zihniyet fiyaskosu! Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a "Netanyahu" iftirası | Gazze'nin yetimleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir'deki konuşmasında Filistin davasının yılmaz savunucusu olan ve İsrailliler tarafından ölümle tehdit edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Netanyahu'nun dostu" iftirası attı.
  • Özel konuşmasında Gazze'de öldürülen bebekleri 'İsrailli' işgalcilerle bir tuttu.
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özel'in Filistinli bebeklere İsrailli demesini zihniyet fiyaskosu olarak değerlendirdi.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'i Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt liginde olarak tanımladı.
  • Özel'in şuursuz açıklamaları CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu sonrası geldi.

Yolsuzluklarla anılan ve şaibelerden arınamayan Cumhuriyet Halk Partisi, Gazze'yi siyasi istismar malzemesi olarak kullanmaktan geri durmuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu sonrası önceki akşam (20 Nisan) büyük bir skandala imza attı.

CHP'nin zihniyet fiyaskosu! Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a "Netanyahu" iftirası | Gazze'nin yetimleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu-2



İSPANYA'DA ALAY KONUSU OLDU ATAŞEHİR'DE BAŞKAN ERDOĞAN'A DİL UZATTI

İspanya'da Pedro Sanchez'in yanında iki büklüm tavırlarıyla objektiflere yansıyan ve alay konusu olan Özel, Ataşehir'de hadsiz sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya kalktı.

İsrail'in soykırım şefi Netanyahu ve siyonist kabinesi tarafından sıklıkla tehdit edilen Başkan Erdoğan'a "Netanyahu'nun dostu" iftirası atan Özel, "Hafta sonu herkes sevdikleriyle beraberdi, ben dostum Pedro Sanchez ile birlikte İspanya'daydım. Erdoğan da dostu Netanyahu'yla..." ifadelerini kullandı.

CHP'nin zihniyet fiyaskosu! Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a "Netanyahu" iftirası | Gazze'nin yetimleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu-3

Akıldan ırak, hakikatten uzak bu yaklaşım büyük tepkiyle karşılanırken Özel'den akıllara durgunluk veren bir çıkış daha geldi.

GAZZE'NİN YETİM BEBEKLERİNİ İSRAİLLİLERLE BİR TUTTU

Daha önce toprakları için "vatan mücadelesi" veren Hamas'ı ABD ve İsrail gibi "terör örgütü" ilan etmiş olan CHP Genel Başkanı, bu kez Gazze'nin mazlum bebekleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu.

Özgür Özel, terör devletinin Gazze'de katlettiği bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi.

ÖZEL "HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR" DEMİŞTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de başlattığı soykırımla eş güdümlü olarak CHP, Tel Aviv'e selam durmuş, Özgür Özel de "Filistin devletinin yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti" demişti.


İspanya'da alay konusu olan Ataşehir'de Gazze istismarına kalkıp İsraillilerle soykırıma uğramış Filistinli yetimleri aynı kefeye koyan Özel'e AK Parti'den çok sert tepki geldi.

CHP'nin zihniyet fiyaskosu! Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a "Netanyahu" iftirası | Gazze'nin yetimleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu-4


FİGÜRAN KALMANIN EZİKLİĞİ...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, resmi X hesabından "İspanya kapılarında, bekleme salonlarında "figüran" kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel!" paylaşımında bulundu.

ZİHNİYET FİYASKOSU: KÜPÜN İÇİNDE NE VARSA DIŞINA DA O SIZIYOR

Özel'in "İsrailli bebekler" gafını "şuursuzluk" olarak niteleyen Acar, "Filistinli bebeklere "İsrailli" diyecek kadar pusulayı şaşırmanız, düpedüz bir zihniyet fiyaskosudur. Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor; ağzınızdan dökülen bu şuursuzluk, asıl safınızı ele veriyor!" değerlendirmesini yaptı.

ÖZEL KAPI EŞİKLERİNDE BEKLERKEN ERDOĞAN MAZLUMLARIN YANINDA DİMDİK

Acar, "Vizyonunuz sığ, tavrınız aciz… Şunu iyi bilin: Siz kapı eşiklerinde icazet beklerken. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her platformda mazlumların yanında dimdik durmaya devam ediyor" dedi.

CHP'nin zihniyet fiyaskosu! Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a "Netanyahu" iftirası | Gazze'nin yetimleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu-4

ÇELİK: ÖZEL AVRUPALI AŞIRI SAĞCILARIN ALT LİGİNDE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt liginde" olarak tanımladı.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez.


Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir.

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor.

Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir.

