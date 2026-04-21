Yolsuzluklarla anılan ve şaibelerden arınamayan Cumhuriyet Halk Partisi, Gazze'yi siyasi istismar malzemesi olarak kullanmaktan geri durmuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu sonrası önceki akşam (20 Nisan) büyük bir skandala imza attı.
İSPANYA'DA ALAY KONUSU OLDU ATAŞEHİR'DE BAŞKAN ERDOĞAN'A DİL UZATTI
İspanya'da Pedro Sanchez'in yanında iki büklüm tavırlarıyla objektiflere yansıyan ve alay konusu olan Özel, Ataşehir'de hadsiz sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya kalktı.
İsrail'in soykırım şefi Netanyahu ve siyonist kabinesi tarafından sıklıkla tehdit edilen Başkan Erdoğan'a "Netanyahu'nun dostu" iftirası atan Özel, "Hafta sonu herkes sevdikleriyle beraberdi, ben dostum Pedro Sanchez ile birlikte İspanya'daydım. Erdoğan da dostu Netanyahu'yla..." ifadelerini kullandı.
Akıldan ırak, hakikatten uzak bu yaklaşım büyük tepkiyle karşılanırken Özel'den akıllara durgunluk veren bir çıkış daha geldi.
GAZZE'NİN YETİM BEBEKLERİNİ İSRAİLLİLERLE BİR TUTTU
Daha önce toprakları için "vatan mücadelesi" veren Hamas'ı ABD ve İsrail gibi "terör örgütü" ilan etmiş olan CHP Genel Başkanı, bu kez Gazze'nin mazlum bebekleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu.
Özgür Özel, terör devletinin Gazze'de katlettiği bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de başlattığı soykırımla eş güdümlü olarak CHP, Tel Aviv'e selam durmuş, Özgür Özel de "Filistin devletinin yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti" demişti.
İspanya'da alay konusu olan Ataşehir'de Gazze istismarına kalkıp İsraillilerle soykırıma uğramış Filistinli yetimleri aynı kefeye koyan Özel'e AK Parti'den çok sert tepki geldi.
FİGÜRAN KALMANIN EZİKLİĞİ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, resmi X hesabından "İspanya kapılarında, bekleme salonlarında "figüran" kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel!" paylaşımında bulundu.
ZİHNİYET FİYASKOSU: KÜPÜN İÇİNDE NE VARSA DIŞINA DA O SIZIYOR
Özel'in "İsrailli bebekler" gafını "şuursuzluk" olarak niteleyen Acar, "Filistinli bebeklere "İsrailli" diyecek kadar pusulayı şaşırmanız, düpedüz bir zihniyet fiyaskosudur. Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor; ağzınızdan dökülen bu şuursuzluk, asıl safınızı ele veriyor!" değerlendirmesini yaptı.
ÖZEL KAPI EŞİKLERİNDE BEKLERKEN ERDOĞAN MAZLUMLARIN YANINDA DİMDİK
Acar, "Vizyonunuz sığ, tavrınız aciz… Şunu iyi bilin: Siz kapı eşiklerinde icazet beklerken. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her platformda mazlumların yanında dimdik durmaya devam ediyor" dedi.
ÇELİK: ÖZEL AVRUPALI AŞIRI SAĞCILARIN ALT LİGİNDE
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt liginde" olarak tanımladı.
Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez.
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir.
Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor.
Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir.