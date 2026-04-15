AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kumbul’a hain saldırı: Köy evi kurşunlandı

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un Karadayı Mevkii’ndeki müstakil evine, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Kumbul’un güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

CHP saflarından AK Parti'ye katılan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un Karadayı Mevkii'ndeki müstakil evi gece yarısı kurşunlandı. Şoförü ve korumaları tarafından evine bırakılan Kumbul, hain saldırıyı yara almadan atlatırken, emniyet güçleri kaçan faillerin peşine düştü.

Edinilen bilgilere göre Serik ilçesine yönelik çalışmalarıyla bilinen Kadir Kumbul, günlük programını tamamlamasının ardından gece saatlerinde Karadayı Mevkii'ndeki köy evine geçti. Korumalarının yanından ayrılıp ikametine girdiği esnada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce binaya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Gecenin karanlığından faydalanan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

ÇEMBER DARALIYOR

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye ivedilikle çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde kuş uçurtmayan güvenlik güçleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek amacıyla güzergahtaki iş yeri güvenlik kameraları mercek altına alındı. Yaşanan vahim olayın ardından Başkan Kumbul'un şahsi güvenlik tedbirleri artırıldı.

6 GÜN ÖNCE PARTİ DEĞİŞTİRDİ

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, 15 Nisan'da AK Parti'ye katılmıştı. Kumbul'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

SONRAKİ HABER

