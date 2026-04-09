24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kökü kazınana dek süreceği vurgulandı. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 90 şüpheli, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı." ifadeleri kullanıldı.