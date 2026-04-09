CANLI YAYIN
Geri

Terör örgütü DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına operasyon: 90 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyesi 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Örgütün finans ve propaganda yapılanması hedef alındı. Bakanlık, terörün finans kaynaklarına yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terör örgütü DEAŞ'ın finans ve propaganda ağına operasyon: 90 gözaltı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
  • Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.
  • Şüpheliler arasında örgüte sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finansman sağlayanlar bulunuyor.
  • Operasyonlarda sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yapan kişiler de yakalandı.
  • İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik amansız mücadele hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin 24 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla örgütün finans ve propaganda ağına ağır darbe indirildiğini, 90 şüphelinin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

Operasyonların hedefinde, kanlı terör örgütüne sözde yardım kuruluşları maskesi altında finansman sağlayanlar ile sosyal medya üzerinden zehirli ideolojilerini yayan şahıslar yer aldı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, örgütle iltisaklı 90 kişi adalete teslim edildi.

24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kökü kazınana dek süreceği vurgulandı. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 90 şüpheli, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

Kanlı örgütün faaliyetlerini bitirmeye yönelik iradenin altını çizen Bakanlık, konuya "DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." sözleriyle işaret etti.

Eren Bigülden DEAŞ itirafı: Türkiyeye saldırın diyordu o yüzden yaptım

İBB'den Yerebatan Sarnıcı'nda Bizans oyunu: 1 TL'lik popülizm | “Kazıklandığımızın resmidir”
SONRAKİ HABER

Yerebatan'da üç kuruşluk popülizm

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler