Kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik amansız mücadele hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin 24 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla örgütün finans ve propaganda ağına ağır darbe indirildiğini, 90 şüphelinin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.
Operasyonların hedefinde, kanlı terör örgütüne sözde yardım kuruluşları maskesi altında finansman sağlayanlar ile sosyal medya üzerinden zehirli ideolojilerini yayan şahıslar yer aldı.
Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, örgütle iltisaklı 90 kişi adalete teslim edildi.
KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kökü kazınana dek süreceği vurgulandı. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 90 şüpheli, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı." ifadeleri kullanıldı.
Kanlı örgütün faaliyetlerini bitirmeye yönelik iradenin altını çizen Bakanlık, konuya "DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." sözleriyle işaret etti.