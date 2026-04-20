Çanakkale vesilesiyle kritik zirve: Başkan Erdoğan Kiro'yu kabul edecek

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. yıl dönümü anmaları kapsamında Türkiye’ye gelen Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro’nun, 21 Nisan’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut adımlar ele alınacak.

Başkan Erdoğan Kiro ile görüşecek (Fotoğraf X ekran görüntüsünden alınmıştır)

TARİHİ DOSTLUK MASADA
Görüşmede, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki tarihî dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. Yıl Dönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri münasebetiyle 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmektedir.

Konuk Valinin ziyareti çerçevesinde 21 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri planlanmaktadır.

Görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihî dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ölmediği iddialarına yalanlama
"Saldırgan ölmedi" iddialarına yanıt

