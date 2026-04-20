Mersin'de CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Belediyenin yapı kontrol biriminde görev yapan Serhat Özmez, Mehmet Çalışır'ı 250 bin TL rüşvet karşılığında belediyeye işe aldırdı.

Mehmet Çalışır otomobilini satarak 250 bin lirayı poşet içinde teslim etti ve 25 Ağustos 2025'te belediyede işe başladı.

Soruşturma kapsamında 29 taşınmaz ve 13 araç hakkında el koyma kararı verildi.

Rüşvetin teslim edildiği anlara ilişkin fotoğraflar ve ikili arasındaki konuşmalar soruşturma dosyasında yer aldı.

Mersin'de geçen hafta CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından düzenlenen operasyonda aralarında başkan yardımcısı Ümit Civan'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı.



Suçtan elde edilen 29 taşınmaz ve 13 araç hakkında da el koyma kararı verildi.



POŞETLE VERDİ



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, belediyenin yapı kontrol biriminde görev yapan Serhat Özmen'in, Mehmet Çalışır'ı 250 bin TL rüşvet karşılığında belediyede nasıl işe aldırdığı ve parayı nasıl aldığı dosyada ayrıntılarıyla yer aldı. Çalışır'ın bir poşet içinde 250 bin lirayı teslim ettiği ve 25 Ağustos 2025'te belediyede işe başladığı ortaya çıktı. Belediyede işe girmek için otomobilini satıp rüşvet veren Çalışır ve Serhat Özmez de tutuklananlar arasında bulunuyor. Rüşvetin teslim edildiği anlara ilişkin fotoğraflar ve ikili arasında geçen konuşmalar da dosyada yer alıyor.