KRİTİK TEMAS

ABD VE İRAN ARASINDAKİ MASA YENİDEN KURULUYOR

ABD ve İran arasındaki karşılıklı restleşmelere rağmen Washington ve Tahran yönetimi görüşmelerin olumlu gittiğine dair açıklamalarda bulundu.



İran'ın ateşkesi "ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirten ABD Başkanı Donald Trump, muhtemel barış anlaşmasına dair, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak" dedi.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'DA

Trump, "Temsilcilerim müzakareler için Pazartesi (bugün) akşamı (Pakistan'ın başkenti) İslamabad'da olacak" ifadelerini kullandı. İran'ın barış anlaşmasını kabul etmesi için "son şans" olduğunu söyleyen Trump "Bu anlaşmayı imzalamazsa, tüm ülke havaya uçacak" tehdidinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise savaşın genişletilmesini istemediklerini dile getirdi. Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır" dedi. Pezeşkiyan ayrıca, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.





Öte yandan İran basını, ABD ile mesaj alışverişinin devam ettiğini ancak Hürmüz'deki ablukanın devam etmesi halinde Tahran'ın müzakerelere katılmayacağını yazdı. Pakistanlı kaynaklar, dün ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi. İkinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.



"BİZ GEÇEMİYORSAK KİMSE GEÇEMEZ"



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır" dedi. ABD'nin ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur" ifadesini kullandı.İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD'ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi" dedi.