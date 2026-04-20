KRİTİK TEMAS

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın akıbeti için gözler kritik 2. tur müzakerelerde.
ATEŞKES 22 NİSAN'DA DOLUYOR
ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes 22 Nisan'da doluyor. Bu tarihten sonra savaş devam mı edecek yoksa sona mı erecek merak konusu. Taraflar arasında kilit konular ise Hürmüz Boğazı ve nükleer.
HÜRMÜZ ÖNCE AÇILDI SONRA KAPANDI
Geçtiğimiz cuma günü Hürmüz Boğazı'nı açan İran, ABD'nin ablukası üzerine önceki gün boğazı yeniden kapattı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad müzakereleri ve ateşkese ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran basınına göre Pezeşkiyan ve Şerif telefonda görüştü.
DENİZ ABLUKASI ATEŞKES İHLALİLİ
Görüşme sırasında Pezeşkiyan, Pakistan’a, barışın sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu çabalar için teşekkür ederken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının ateşkesin ihlali olduğunu vurguladı.
ABD’nin diplomasiye ihanet etme peşinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ülkesine yönelik olası bir yeni saldırının bölgesel ve küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Pakistan Başbakanı Şerif ise ülkesinin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına dair ortaya koyduğu çabalar hakkında bilgi verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran’a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirdi.
Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD’nin deniz ablukasını aşmaya çalıştığını kaydeden Trump, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance’nin Umman Körfezi'nde Touska’nın durması için uyarıda bulunduğunu belirtti.
Trump, “İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde.” diye yazdı.
Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunan Trump, gemide inceleme başlattıklarını ifade etti.
İRAN BASINI YALANLADI
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman Denizi’nde İran’a ait kargo gemisi TOUSKA’ya el koydukları yönündeki açıklamasını yalanladı. İran basınında yer alan haberde söz konusu geminin adına yer verilmezken, "Umman Denizi çevresindeki sulara konuşlanan ABD terör kuvvetleri, bir İran ticaret gemisini İran karasularına geri dönmeye zorlamak amacıyla ateş açtı. Ancak İran gemisine destek sağlamak üzere Devrim Muhafızları deniz birliklerinin zamanında bölgeye ulaşması ve hızlı müdahalesi sayesinde Amerikalılar geri çekilmek ve bölgeden kaçmak zorunda kaldı" denildi.
ABD ve İran arasındaki karşılıklı restleşmelere rağmen Washington ve Tahran yönetimi görüşmelerin olumlu gittiğine dair açıklamalarda bulundu.
İran'ın ateşkesi "ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirten ABD Başkanı Donald Trump, muhtemel barış anlaşmasına dair, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak" dedi.
ABD HEYETİ İSLAMABAD'DA
Trump, "Temsilcilerim müzakareler için Pazartesi (bugün) akşamı (Pakistan'ın başkenti) İslamabad'da olacak" ifadelerini kullandı. İran'ın barış anlaşmasını kabul etmesi için "son şans" olduğunu söyleyen Trump "Bu anlaşmayı imzalamazsa, tüm ülke havaya uçacak" tehdidinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise savaşın genişletilmesini istemediklerini dile getirdi. Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır" dedi. Pezeşkiyan ayrıca, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.
Öte yandan İran basını, ABD ile mesaj alışverişinin devam ettiğini ancak Hürmüz'deki ablukanın devam etmesi halinde Tahran'ın müzakerelere katılmayacağını yazdı. Pakistanlı kaynaklar, dün ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi. İkinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.
"BİZ GEÇEMİYORSAK KİMSE GEÇEMEZ"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır" dedi. ABD'nin ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur" ifadesini kullandı.İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD'ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi" dedi.