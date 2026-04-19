2024 Ağustos ayından itibaren Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Erhan Baydur, Bakanlık kararıyla görevinden alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin, Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, "Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

